Mutui, rate in aumento fino al 119% in 2 anni: si prevedono più aste

In meno di 2 anni la vita delle famiglie che hanno acquistato casa con un mutuo a tasso variabile è drasticamente cambiata. L’inflazione e la corsa al rialzo dei tassi d’interesse ha causato aumenti tra il 35 e il 119 per cento della rata mensile, portando il reddito netto residuo disponibile a una contrazione fino al 51 per cento, anche al di sotto del minimo di sussistenza. A rilevarlo l'Osservatorio SalvaLaTuaCasa realizzato da Nomisma per la società benefit Save Your Home, che propone come soluzione all'emergenza mutui la cartolarizzazione a valenza sociale. Cos'è e come funziona?

Con le rate alle stelle più aste immobiliari

Secondo i dati presentati alla Camera le famiglie che devono sostenere una rata mensile elevata, superiore a 700 euro, sono passate dal 27 per cento di inizio 2023 al 40 per cento della fine dello stesso anno. Tutto questo non farà che aumentare le insolvenze, portando a un aumento delle aste, con effetti negativi sia sulle banche che sulle famiglie. Nomisma prevede che nel 2024 saranno 160-180mila, vale a dire il 12 per cento in più rispetto al 2023.

"Per molte famiglie è in gioco un valore di rango costituzionale: il diritto all'abitazione - ha dichiarato l’amministratore delegato di Save Your Home, Gianfranco Dote -. Per difenderci da questa emergenza vogliamo invitare la politica e gli istituti di credito a considerare nei processi di gestione del credito lo strumento della cartolarizzazione a valenza sociale, che incontra le esigenze delle banche di smaltire i crediti deteriorati con quella degli investitori che possono optare finalmente per una operazione trasparente, etica e ad alto impatto sociale".

Cartolarizzazione a valenza sociale: cos'è e come funziona

Con la cartolarizzazione a valenza sociale "è possibile trasformare un debitore incagliato in un consumatore nuovamente solvibile, senza che perda la sua abitazione all'asta, con la garanzia che estingua definitivamente il suo mutuo e concedendo anche la possibilità di essere re-incluso finanziariamente", spiega Dote.

Si tratta di un meccanismo finanziario che permette alle banche di vendere in blocco i propri crediti deteriorati a società finanziarie terze, che a loro volta si occuperanno di recuperare il credito dai debitori. Come? Proponendo un contratto di affitto sull'immobile pignorato in modo tale che la famiglia che non riesce più a pagare il mutuo non sia costretta a lasciare la casa.

"Il diritto alla casa va riportato al centro del dibattito pubblico"

Quello della casa "dovrebbe essere un diritto fondamentale", ha ricordato anche la vicepresidente della Camera Anna Ascani del Partito democratico in un videomessaggio trasmesso in occasione della presentazione dell’Osservatorio realizzato da Nomisma. "Ecco, quel diritto è completamente scomparso dal dibattito politico della maggioranza e del governo. Per questo credo che sia molto importante che occasioni come queste riportino al centro del dibattito pubblico questa questione e che se ne parli, che si parli di quanto l'inflazione stia impattando negativamente sulla situazione reale delle famiglie, che si parli delle difficoltà dei mutui e che si parli in particolare delle difficoltà dei più giovani ad accedere a un mutuo".