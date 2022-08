Limite ai contanti: cosa cambia per i pagamenti se il centrodestra vince le elezioni

Uno dei punti del programma di governo del centrodestra prevede l'innalzamento del limite all'uso del denaro contante "allineandolo alla media dell'Unione Europea". Che cosa vuol dire tutto ciò? Iniziamo col dire che oggi il tetto massimo è pari a duemila euro. Grazie a un emendamento al decreto Milleproroghe è infatti saltato il tetto di 1.000 euro per l'utilizzo del cash che altrimenti sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 2022. Oggi dunque si possono effettuare pagamenti in contanti fino 1999,99 euro senza incorrere in sanzioni. Il limite scenderà però a 1.000 euro nel 2023, salvo interventi del legislatore. Se dovesse vincere il centrodestra tuttavia il limite non verrà abbassato, ma ritoccato verso l'alto.

Quale sarà dunque il tetto massimo? Nel programma concordato da Lega, Fdi e Forza Italia non c’è una cifra precisa, ma si parla più genericamente di un “allineamento” alla media dell’Ue. In molti Paesi membri tuttavia non viene contemplato alcun tetto. È ad esempio così in Germania, Austria, Olanda, Irlanda, Svezia e diversi altri Stati. Secondo le informazioni raccolte dall’European consumer centres network (e aggiornato a dicembre del 2020). Francia e Grecia e sono invece i Paesi che hanno le regole più severe. I cittadini francesi possono effettuare acquisti in contanti fino al valore di 1.000 euro, mentre per i non residenti il limite è di 15.000 euro. Anche in Grecia i pagamenti in contanti per l'acquisto di prodotti e servizi sono consentiti fino a 1.500 euro. Oltre tale limite, i pagamenti devono essere effettuati tramite conti bancari, assegni o carta di credito/debito. In Spagna il tetto ai contati è stato portato da 2.500 euro a 1.000 euro solo di recente.

Ci sono però molti Paesi in cui il limite è ben più alto o del tutto assente. La media degli Stati che prevedono un tetto al cash si attesta intorno ai 4.500 euro. Insomma, se il centrodestra dovesse trionfare alle urne potremmo aspettarci un limite di 4 o 5mila euro, superato il quale bisognerà per forza di cose ricorrere a metodi di pagamento tracciabili.

Il problema dell'evasione

L'Italia oggi è tra gli Stati con le regole più dure, ma bisogna anche ricordare che molte delle nazioni che non prevedono limiti agli acquisti in contanti (o che hanno un tetto più alto del nostro) hanno generalmente un’evasione fiscale molto più bassa. Stando al rapporto 2021 sul divario IVA pubblicato dalla Commissione Europea (basato sui dati del 2019) l’Italia è il Paese europeo in cui si evade più l’Iva con oltre 30 miliardi di euro sottratti al fisco. La Germania (che ha una popolazione maggiore della nostra) è seconda con oltre 23 miliardi, mentre nel Regno Unito le perdite ammontano a circa 17 miliardi.