L'azienda che regala mille euro a ogni dipendente per il caro bollette

Mille euro per contrastare il caro bollette. È quanto ha deciso di destinare ad ogni suo dipendente la Lu-ve, multinazionale di Uboldo, comune al confine tra la provincia di Varese e la città metropolitana di Milano, che produce impianti di refrigerazione e non solo. L'azienda, quotata alla borsa di Milano e con un fatturato di oltre 400 milioni di euro, ha deciso di stanziare la misura dopo i rincari di energia elettrica e gas ma anche a causa dell'inflazione. Per sostenere la misura l'azienda ha stanziato in totale 3 milioni di euro. La decisione è stata comunicata ai dipendenti venerdì 2 settembre attraverso una lettera, e nelle scorse ore il documento è diventato pubblico (lo riportiamo in fondo all'articolo).

Il bonus verrà erogato a tutti i dipendenti dell'azienda e sarà suddiviso in più tranches: 500 euro nella busta paga di settembre relativa ad agosto, più 300 per servizi di welfare e altri 200 sotto forma di buoni carburante, sempre scaricabili da un'apposita piattaforma. L'azienda è di proprietà della famiglia Liberali (che ha il suo quartier generale a Uboldo) ed è una realtà internazionale con 19 stabilimenti produttivi in 9 paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia, Russia e Stati Uniti. Nell'azienda lavorano oltre 4.500 persone (di cui 1.300 in Italia).