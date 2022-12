Smart working prorogato ma non per tutti: chi può lavorare da casa e chi no

Smart working prorogato ancora fino al 31 marzo. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio della Camera, ma la possibilità di lavorare da remoto non è per tutti. Viene concessa ai lavoratori fragili, sia nel pubblico sia nel privato, anche esercitando se necessario un'altra mansione. L'emendamento non cita invece i genitori di figli sotto i 14 anni.

Secondo quanto previsto, il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile "anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento".