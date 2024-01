Annullato il "super premio" Tesla per Elon Musk da 56 miliardi: così era diventato il più ricco del mondo

Elon Musk potrebbe dover rinunciare al premio da 56 miliardi di dollari da parte dell'azienda di cui è Ceo, Tesla, che lo aveva reso l'uomo più ricco del mondo. Un giudice del Delaware ha annullato il compenso concesso dal consiglio di amministrazione del produttore di veicoli elettrici, definendo la cifra "inconcepibile" e ingiusta nei confronti degli azionisti. Da uno di loro era p Dopo la notizia dell'annullamento le azioni di Tesla sono scese di circa il 3% e Musk ha commentato la sentenza su X, suggerendo ai followers di non mettere mai la sede legale di un'azienda in Delaware, stato con un regime fiscale favorevole alle imprese.

Never incorporate your company in the state of Delaware — Elon Musk (@elonmusk) 30 gennaio 2024

Da dove arriva il premio Tesla da 56 miliardi di dollari per Elon Musk

"L'incredibile dimensione del più grande piano di premio mai realizzato sembra essere stata calibrata per aiutare Musk a realizzare ciò che credeva avrebbe dato 'un buon futuro all'umanità", ha scritto il giudice McCormick nel suo parere di 201 pagine riportato da Reuters. Nella testimonianza resa durante il processo a novembre 2022, Musk aveva detto che il denaro sarebbe stato utilizzato per finanziare i viaggi interplanetari: "È un modo per portare l'umanità su Marte", dichiarava.

McCormick ha scritto che molti dei membri del consiglio di amministrazione di Tesla, inclusi gli attuali membri Kimbal Musk, fratello di Elon Musk, e James Murdoch, figlio del magnate dei media Rupert Murdoch, non erano indipendenti a causa dei loro stretti legami personali con l'amministratore delegato, cioè proprio Musk. Due degli altri attuali direttori di Tesla, Robyn Denholm e Ira Ehrenpreis, avrebbero invece mostrato una mancanza di indipendenza nel prendere la decisione sul premio. ln totale, il cda di Tesla conta attualmente otto membri compreso il suo amministratore delegato. Il premio da 56 miliardi da parte di Tesla a Musk corrisponde a circa un quarto del suo patrimonio da 210,6 miliardi di dollari, secondo i calcoli della rivista Forbes.

Perché il premio non è regolare

Il giudice ha dato ragione ad alcuni azionisti, che avevano fatto causa sostenendo che la decisione di concedere il pacchetto premio mancava di trasparenza e di motivazione e che lo stesso Musk avrebbe dettato i termini del suo compenso. "L'iter che ha portato all'approvazione del piano è stato profondamente viziato", si legge nel provvedimento. "Musk ha lanciato un processo di guida autonoma, ricalibrando la velocità e la direzione lungo il percorso come riteneva opportuno. Il processo è arrivato a un prezzo ingiusto", prosegue il giudice con una metafora che sembra alludere all'innovativo sistema "Autopilot" della casa automobilistica.

La decisione solleva una serie di interrogativi sulla governance della società: uno di questi è se il board, che include diversi amici e il fratello di Musk, sia in grado di controllare il suo comportamento. Una delle giustificazioni per conferire il pacchetto di azioni a Musk era che in tal modo lo si sarebbe mantenuto concentrato sulla costruzione delle auto elettrice. Invece nel corso degli anni Musk ha diversificato i suoi interessi, anche con l'acquisizione di Twitter nel 2022 per 44 miliardi di dollari, chiamato ora "X".

Ross Gerber, presidente e amministratore delegato di Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management e investitore di Tesla, ha detto a Reuters che la sentenza mostra che la società ora dovrebbe sostituire almeno tre amministratori con membri del consiglio indipendenti prima di poter negoziare un nuovo pacchetto retributivo per Musk.