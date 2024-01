Fuga invernale a Miami: un modo facile e sicuro per richiedere l'Esta

A volte il lungo e freddo inverno sembra non finire mai. Mancano ancora alcuni mesi prima di poter godere di nuovo del sole e del calore della primavera. In Italia, soprattutto al Sud, generalmente si registra un clima piacevole. Nonostante ciò, esiste una valida alternativa per chi ha voglia di scoprire nuovi territori: viaggiare a Miami.

Non a caso, negli Stati Uniti la Florida è conosciuta come il Sunshine State, ovvero "lo Stato dove splende sempre il sole". Miami, una delle sue città più famose, può contare su una temperatura media di 25 gradi Celsius nei mesi invernali ed è quindi una destinazione ideale per chi scappa dal freddo. La città offre anche un gran numero di spazi turistici, come il Kennedy Space Centre o i parchi di divertimento di Orlando.

Spiagge, ma non solo

South Beach, situata appena fuori Ocean Drive, è la spiaggia adatta per chi vuole prendere il sole. Per questo è da sempre uno dei luoghi più iconici di Miami. Lungo i suoi oltre 6 km di sabbia bianca e le sue acque cristalline, ospita chioschi pittoreschi e lettini per abbronzarsi.

Poi si può visitare il Barrio Art Deco Miami, che presenta la più grande concentrazione di architettura Art Deco del pianeta con oltre 800 edifici color pastello collocati tra il cielo e il mare e circondati da palme. Il barrio, con più di venti strade, comprende le zone di Ocean Drive, Collins Avenue, Lincoln Road e Española Way. Una vera meraviglia da non perdere.

Downtown Miami, invece, è il centro della città che abbraccia il suo distretto finanziario. Ricco di grattacieli ed edifici moderni è una delle zone più frequentate. Qui si può ammirare la Freedom Tower, di grande importanza per l'immigrazione cubana, che oggi ospita il Museum of Art and Design (Moad). Si può anche passeggiare lungo Brickell Avenue, da cui appare lo skyline della città, o rilassarsi sull'erba del Bayfront Park.

Un'altra zona da non perdere è il quartiere cubano di Little Havana, con il suo viale principale Calle Ocho. Impossibile non farsi travolgere dalll'atmosfera latina, assaggiando la meravigliosa cucina cubana e ballando la salsa fino all'alba. Infine, il Parco Nazionale delle Everglades si trova ad un'ora di auto da Miami. Dichiarata Riserva della biosfera e patrimonio dell'umanità dall'Unesco, questa enorme laguna di oltre 6mila chilometri quadrati è l'habitat naturale di coccodrilli americani, puma, pellicani e lontre.

Richiedere l'Esta: come fare

È dunque chiaro come Miami non offra esclusivamente sole e bel tempo, ma infinite possibilità di divertimento. Per andarci è necessaria l'autorizzazione di accesso negli Stati Uniti, procedura eseguibile anche tramite la richiesta dell'Esta con Visti.it.

Si tratta di una operazione molto più facile da portare a termine rispetto a un visto, in quanto si può condurre facilmente online. Una volta compilato il modulo, è necessario inviare una scansione del passaporto ed effettuare il pagamento (sempre online). Nella maggior parte dei casi, l’Esta verrà poi inviato al proprio indirizzo e-mail in meno di 72 ore.