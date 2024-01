"Perfect Days" è il film perfetto per cominciare l'anno nuovo

Kōji Yakusho è Hyraiama "Perfect Days"

Ogni rito ha dei gesti precisi, che si ripetono sempre uguali, utili a scandirne la spiritualità. Sono gli stessi della vita di Hirayama, protagonista di "Perfect Days", al cinema da inizio gennaio: si alza al mattino, fa la barba, beve un caffè al distributore, poi sale in macchina e, sempre nello stesso punto della strada, fa partire una delle sue canzoni preferite. Lo fa riuscendo a dare sacralità alla routine di giornate che sembrano tutte uguali, ovvero trasformando l'inerzia della quotidianità nel valore della vita vera. Il trucco è vedere ciò che gli altri non vedono: la bellezza degli alberi riflessi sui palazzi, la gioia di un gruppo di bambini che attraversa la strada, il sole alto al mattino quando esce dalla porta di una casa ridotta (anzi, votata) all'essenziale. Lui, di professione addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo, uomo qualunque abituato a passare inosservato, riesce a vederli.

Hyraiama coltiva la propria intimità, ovvero qualcosa che nella società narcisista di oggi è appiattito dall'urgenza di allestire una performance per lo sguardo altrui. Coltiva qualcosa che solitamente viene schiacciato dalla fretta di un mondo che corre, che uccide ogni "momento di vero godimento", per usare lo slogan di un famoso spot. L'effetto, per chi è in sala, è quello di una seduta di psicoterapia che aiuta a ritrovare la poesia sparsa nella vita di tutti i giorni, con un esito vertiginosamente catartico. È aiutarci a vedere il mondo con occhi nuovi. Ricordarci che siamo - e soprattutto che dobbiamo imporci di essere - esseri viventi e non sopravviventi. È insomma il film giusto per cominciare il nuovo anno.

L'invito a ritrovare una "solitudine appagata"

L'ispirazione per la storia è arrivata dagli uomini d'affari giapponesi, ha spiegato il regista Wim Wenders: "Uomini pieni di dolore che conducono una vita stressante e bevono molto, si alzano presto e vivono lunghe ore di lavoro senza prendersi cura delle loro famiglie: sono molto attenti al dovere e non possiedono più la propria vita". Nella lingua giapponese però "esiste una parola per descrivere anche l'effetto del sole sul pavimento e del bosco che splende attraverso gli alberi". Proprio tornare a pronunciarla - ovvero tornare a vedere - può commuovere.

Sembra astratta retorica ma non lo è. Quello di Wenders è anzi un invito concreto a ritrovare una propria "solitudine appagata", formula con la quale non si intende una solitudine nel senso più fisico del termine, quanto invece la coltivazione di una propria identità, nella propria connessione al mondo. Preoccupati infatti come siamo a rincorrere la nostra routine, ci dimentichiamo che dovremmo invece andarle incontro, sperimentarla: annaffiando le piante che Hyraiama cura ogni mattina, ad esempio, oppure perdendoci tra le pagine di un'altra storia, sperando anche negli imprevisti.

Siamo anche il posto in cui mettiamo amore e non solo quello in cui mettiamo il dovere, sembra volerci ricordare Wenders, assecondando questi tempi moderni di "grandi dimissioni". Siamo anche il posto in cui non ci vede nessuno, sembra dire in quest'era incredibilmente narcisista. Siamo anche persone che possono ancora ambire all'appagamento, ricorda in questi anni ammalati di Fomo (Fear of missing out, ovvero la fobia di rimanere disconnessi, ndr): "La terribile malattia dei tempi è la paura di perderci qualcosa", ha spiegato l'autore tedesco, "mentre la caratteristica principale di Hirayama è che non gli manca nulla". Siamo anche analogici, ribadisce poi con l'uso che Hyraiama fa delle cassette musicali: un baluardo d'opposizione al presente in cui gli algoritmi stanno omologando la nostra personalità persino nei gusti culturali.

E ovviamente siamo anche l'altro, come suggerisce la cura che il protagonista mette nel pulire bagni pubblici: stanze che sono quanto c'è di più bistrattato nella società, qualcosa che utilizzerà chiunque e che non appartiene a nessuno. Ma che merita altrettanto rispetto.

Palma d'Oro a Cannes

Hyraiama è utopia? Sì, è vero - come dice qualcuno - che la "retorica delle piccole cose" non basta a se stessa, che può scivolare nella lusinga facile per il pubblico. Così come è vero che per poter apprezzare il corollario delle "piccole cose" diffuse intorno a noi può servire una struttura di "grandi cose" che sia dentro di noi (quelle che ci regalano il nostro posto nel mondo, insomma: le relazioni, una professione, una qualsiasi altra missione che decidiamo di intestaci). Ma Hyraiama è un simbolo, come lo sono tutti i personaggi del film, come lo è ogni scena. Ogni dettaglio è perfettamente compiuto in se stesso, compatto in 120 minuti di film che non si lasciano contaminare dagli sbrodolamenti odierni del binge watching. Basta un volto incredibilmente espressivo, come quello dell'attore protagonista Kōji Yakusho, per far scorrere su un'unica faccia tutta l'introspezione utile a raccontare questo mondo e a vincere la Palma d'Oro per la migliore interpretazione a Cannes.