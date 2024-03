I migliori anime da vedere su Netflix

Gli anime sono un genere di racconto sempre più diffuso e amato. Si tratta di opere animate di produzione giapponese, spesso ispirate a omonimi manga e trasportate sul piccolo schermo in serie animate avvincenti ed emozionanti. I primi anime arrivano nei primi anni del '900 ma saranno gli anni '60 a rendere questo genere di prodotto seriale, popolare e internazionale, grazie specialmente alle opere del fumettista giapponese Osamu Tezuka. Nel corso degli anni, poi, gli anime sono diventati sempre più popolari e apprezzati anche dal pubblico al di fuori del Giappone diventando prodotti iconici negli anni Novanta. Ma quali sono gli anime più belli da vedere su Netflix? Quali le storie animate che sarebbe un peccato lasciarsi scappare sulla piattaforma di streaming? Scopriamoli insieme.

Baki Hanma

Baki Hanma è uno dei migliori anime in assoluto da vedere su Netflix. Lasciatevi sorprendere da una storia che ha inizio quando il cavernicolo Pickle, in stato di ibernazione nelle profondità della Terra dall'era preistorica, si risveglia improvvisamente ai giorni nostri. Pickle ha ucciso dinosauri molto più grandi di lui a mani nude per nutrirsene ed è un lottatore con abilità di combattimento fuori dal normale. Riuscirà Baki a sconfiggere Pickle e ad arrivare così alla battaglia finale contro suo padre, Yujiro Hanma? Ma soprattutto, riuscirà Pickle a imparare a vivere in un mondo che non gli appartiene e che è tecnologicamente avanzato rispetto a quello da cui proviene?

Blue Eye Samurai

Un altro titolo anime di grande spessore è Blue Eye Samurai, una serie provocatoria dalle immagini mozzafiato che immerge lo spettatore in un mondo di vivace animazione per adulti con un tocco di live-action. Ambientata nel Giappone del periodo Edo, Blue Eye Samurai segue Mizu, una maestra di spada di etnia mista che vive una vita sotto mentite spoglie mentre trama la vendetta. Ideata da Amber Noizumi e Michael Green, che si occupano anche della produzione esecutiva e della sceneggiatura questa serie saprà sorprendervi e trascinarvi in un mondo misterioso e affascinante come il Giappone del 1600.

Pluto

Elogiato da molti come un capolavoro, il manga Pluto è tratto dall'episodio "Il più grande robot del mondo" della serie Astro Boy di Osamu Tezuka del 1964 ed è ideato da Naoki Urasawa (20th Century Boys, Yawara! - Jenny la ragazza del judo, Master Keaton) in collaborazione con l'esperto coideatore Takashi Nagasaki. Dal manga è arrivata su Netflix una serie anime drammatica carica di suspense che si svolge in un mondo neofuturistico in cui esseri umani e robot altamente funzionali vivono in perfetta armonia. Il manga acclamato in tutto il mondo ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio culturale Osamu Tezuka.

Kengan Ashura

Passiamo a un'altra serie anime legata al mondo di Baki Hanma, con cui avrà un episodio crossover, Kengan Ashura. Il manga Kengan Ashura è estremamente apprezzato e resta senz'ombra di dubbio il più popolare fumetto tra gli utenti del sito web Ura Sunday e dell'app MangaONE. L'umile impiegato Kazuo Yamashita incontra il misterioso lottatore di arti marziali Ohma Tokita e resta coinvolto in incontri "Kengan", tramite cui alcune corporazioni regolano i conti puntando grandi somme di denaro su lottatori esperti.

Record of Ragnarok

Record of Ragnarok è uno degli anime Netflix più famosi e amati. Tratta dal popolare manga pubblicato su Monthly Comic Zenon che vanta più di 10 milioni di copie vendute, Record og Ragnarok racconta una storia di dei ed esseri umani che si ritrovano a lottare per la sopravvivenza dell'umanità dopo che i primi hanno deciso di sterminare la razza umana. Il loro è uno scontro di ideali che va avanti fino all'ultimo sangue.

Haikyu!! – L’asso del volley

Se, invece, siete appassionati di sport e in particolare di pallavolo allora Haikyu!! – L’asso del volley è l'anime giusto per voi. La storia è incentrata intorno al personaggio di Haikyu, un giovane e acerbo giocatore di pallavoro che cerca di farsi strada nel mondo professionale della pallavolo con grande determinazione ma anche goffaggine.

L'attacco dei giganti

Passiamo al genere post-apocalittico con L'attacco dei giganti, un anime ispirato al manga omonimo di genere dark fantasy di Hajime Isayama. La storia di questo anime gira attorno ai personaggi di Eren Jaeger, sua sorella adottiva Mikasa Ackermann e al loro amico Armin Arelet le cui vite vengono improvvisamente stravolte dall'arrivo di creature giganti e dalle sembianze umanoidi che hanno il vizio di divorare gli uomini senza alcun motivo. Tutto l'anime è dunque ambientato in questo mondo post-apocalittico dove gli esseri umani sopravvissuti all'attacco dei giganti vivono circondati da mura protettive per proteggersi da queste creature.

Death Note

Death Note è uno degli anime più amati e popolari presenti su Netflix irpirato all'omonimo manga scritto da Tsugumi Öba e disegnato da Takeshi Obata. La storia raccontata da questa serie è quella di Light, uno studente delle scuole superiori che ritrova per caso un diario misterioso. Non sa, però, che quello che sembra un semplice quaderno è, in realtà, un Death Note di propietà dello shinigami, il dio della morte giapponese Riuk, utilizzato per annotare i nomi delle persone che perderanno la loro vita a breve. Light ha così il potere di uccidere chiunque scrivendo il nome sul Death Note.

One Piece

E passiamo al grande classico One Piece, presente su Netflix sia nella versione anime che in quella live-action da poco realizzata dalla piattaforma di streaming. Tratta dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, One Piece è un'impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei Pirati! Tuttavia, per trovare l'inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.