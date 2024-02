Disney+, appuntamento con la storia del rock: arriva la docuserie che racconta Bon Jovi

Appuntamento con la storia del rock e della musica. Disney+ annuncia Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, la docuserie che racconta il passato e il futuro della band e dell’iconico frontman Jon Bon Jovi. Ecco tutte le anticipazioni e cosa sappiamo.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, il teaser trailer

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, le anticipazioni

“Quaranta anni di video personali, demo inedite, testi originali e foto mai viste prima che raccontano il viaggio dai club di Jersey Shore ai più grandi palchi del mondo. La serie rivive i trionfi e le battute d’arresto, i più grandi successi, le più grandi delusioni e i momenti di tensione più conosciuti”, raccontano le anticipazioni. Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story “segue la band dal febbraio del 2022 e il suo viaggio in tempo reale, con le sue fasi alterne, mentre i suoi componenti cercano di programmare il loro futuro. Per quanto sia emozionante la storia di un talento unico nella storia della musica, è ancora più raro che una leggenda come Jon Bon Jovi lasci entrare il mondo esterno nei suoi momenti più vulnerabili, mentre li sta ancora vivendo”.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, la produzione

Gotham Chopra (Kobe Bryant’s Muse, Man in the Arena, Tom vs. Time), pluripremiato agli Emmy Award, è regista e produttore esecutivo di Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story. Anche Giselle Parets e Ameeth Sankaran per Ros sono produttori esecutivi. La serie è prodotta e montata da Alex Trudeau Viriato, che ha avuto un ruolo critico e creativo nella realizzazione.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, la data di uscita

La docuserie Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story debutta su Disney+ il 26 aprile 2024.