Disney+, la serie su Martin Luther King Jr. e Malcolm X: trama, trailer e quando esce

La storia di due persone che hanno cambiato gli Stati Uniti e il mondo. Su Disney+ debutta Genius: MLK/X, la serie antologica di National Geographic su Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Ecco le anticipazioni sulla trama, il trailer, il cast, la data di uscita e la produzione.

Genius: MLK/X, il trailer

Genius: MLK/X, le anticipazioni sulla trama e il cast

La nuova stagione della serie antologica Genius: MLK/X, racconta la sinossi, “si concentra su due figure iconiche: Martin Luther King Jr. (interpretato da Kelvin Harrison Jr.) e Malcolm X (interpretato da Aaron Pierre)”. La serie “ripercorre gli anni della formazione, influenzati da padri forti e ingiustizie, e le storie complesse e complementari che hanno plasmato le loro identità, rendendoli il cambiamento che desideravano vedere nel mondo. Questa serie offre uno sguardo intimo sulle loro vite, mostrandoli non solo come leader pubblici, ma anche come mariti, padri, fratelli e figli, mettendo in luce la loro umanità dietro le iconiche figure. Con le loro formidabili mogli, Coretta Scott King (interpretata da Weruche Opia) e Betty Shabazz (interpretata da Jayme Lawson), al loro fianco, King e X emergono come due visionari che hanno guidato un movimento”.

Genius: MLK/X, la produzione

Brian Grazer, Ron Howard e Kristen Zolner sono produttori esecutivi per Imagine Television, mentre Reggie Rock Bythewood, Gina Prince-Bythewood e Francie Calfo sono produttori esecutivi per Undisputed Cinema. Raphael Jackson Jr. e Damione Macedon sono showrunner e produttori esecutivi. Gigi Pritzker e Rachel Shane sono produttori esecutivi per Madison Wells, mentre Sam Sokolow è produttore esecutivo per EUE/Sokolow. Jeff Stetson ha scritto l'episodio pilota ed è produttore esecutivo. Channing Godfrey Peoples ha diretto l'episodio pilota ed è stato anche produttore esecutivo. L'ambasciatore Shabazz ha svolto il ruolo di consulting producer. La serie è prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.

Genius: MLK/X, la data di uscita

La serie antologica Genius: MLK/X debutta su Disney+ il 13 marzo 2024.