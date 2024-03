Disney+, tutte le uscite di aprile 2024

Animazione, natura, azione, amore, terrorismo e rock. Arriva un nuovo mese e Disney+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di aprile sulla piattaforma di streaming.

Disney+, le uscite di aprile 2024

Vanderpump Villa (1 aprile 2024)

Cominciamo il primo giorno di aprile con Vanderpump Villa che promette “lo scontro tra decadenza e dissolutezza”. Come spiega la sinossi si tratta di “un docudrama unscripted che segue lo staff scelto personalmente da Lisa Vanderpump mentre lavorano, vivono e si divertono in un’esclusiva tenuta francese: Chateau Rosabelle”.

Wish (3 aprile 2024)

Proseguiamo con Wish, il film d’animazione che porta gli spettatori “nel magico regno di Rosas , dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica , una piccol a sfera di sconfinata energia chiamata Star. Le due affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stesse, possono accadere cose meravigliose ”, racconta la sinossi. L’appuntamento è per il 3 aprile 2024.

Iwájú: City of Tomorrow (10 aprile 2024)

Continuiamo con l’animazione. Il 10 aprile 2024 arriva su Disney+ Iwájú: City of Tomorrow, la serie ambientata in una futuristica Lagos, Nigeria, che racconta la storia di Tola (con la voce di Simisola Gbadamosi, nella versione originale), una giovane ragazza dell’isola ricca, e del suo migliore amico, Kole (con la voce di Siji Soetan, nella versione originale), un esperto di tecnologia autodidatta, e del loro viaggio alla scoperta dei segreti e dei pericoli nascosti nei loro diversi mondi.

The greatest hits (12 aprile 2024)

E andiamo avanti con The greatest hits, il film Searchlight Pictures che debutta in esclusiva su Disney+ il 12 aprile 2024. “Harriet – racconta la sinossi - scopre che l’arte imita la vita quando si rende conto che alcune canzoni possono trasportarla indietro nel tempo – letteralmente. Mentre rivive il passato attraverso i ricordi romantici con il suo ex fidanzato, il suo viaggiare nel tempo si scontra con un nuovo interesse amoroso che sta nascendo nel presente. Mentre intraprende questo viaggio attraverso la connessione ipnotica tra musica e ricordi, Harriet si chiede: anche se potesse cambiare il passato, dovrebbe farlo?”.

Ci vediamo in un’altra vita (17 aprile 2024)

Il 17 aprile 2024 è il giorno del debutto di Ci vediamo in un’altra vita, la serie originale spagnola adattamento del libro del giornalista Manuel Jabois, Nos vemos en esta vida o en la otra, “che si basa sull’intervista che Gabriel Montoya Vidal, Baby, gli rilasciò per parlare del suo legame con il più grande attentato jihadista commesso sul suolo europeo l’11 marzo 2004. In quell’anno, Baby era un adolescente di sedici anni che, insieme a Emilio Trashorras, partecipò al trasferimento dell’esplosivo che sarebbe stato utilizzato a Madrid. Baby è stata la prima persona condannata per gli attentati. La sua testimonianza è stata fondamentale nel processo di massa del 2007”.

I segreti del polpo (22 aprile 2024)

In occasione della Giornata della Terra, il 22 aprile 2024, arriva su Disney+ I segreti del polpo, la serie in tre episodi diretta da James Cameron che esplora i “superpoteri unici, la straordinaria intelligenza e la vita sociale nascosta dei polpi”. E ancora: “Questi animali strani e meravigliosi sono così intelligenti da utilizzare strumenti, trasformare il loro corpo per imitare altri animali e persino comunicare con altre specie”, racconta la sinossi. La serie è narrato dal pluripremiato attore Paul Rudd e vede la partecipazione di Alex Schnell, Explorer di National Geographic, vincitore del Wayfnder Award e comunicatore scientifico.

Tracker (24 aprile 2024)

Il 24 aprile 2024 arrivano i primi due episodi di Tracker, la serie action con Justin Hartley nel ruolo di Colter Shaw, “un individuo solitario e indipendente, dotato di straordinarie capacità di sopravvivenza, che viaggia per il paese in cerca di ricompense. Colter è un tracker, un esperto localizzatore che, con le sue abilità, aiuta cittadini e forze dell’ordine a risolvere diversi misteri, mentre affronta anche le sue sfide familiari”, si legge nella sinossi. La serie si basa sul romanzo bestseller “Il gioco del mai” di Jefery Deaver.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story (26 aprile 2024)

Concludiamo la carrellata con la storia del rock. Il 26 aprile 2024 debutta Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, docuserie in quattro episodi che racconta “l’epico passato e il futuro incerto di una delle band più riconoscibili al mondo e del suo front-man, Jon Bon Jovi. Un’odissea di 40 anni di storia del rock and roll sull’orlo del precipizio, con un infortunio alle corde vocali che minaccia di far precipitare tutto”.

