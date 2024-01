Supereroine, samurai e cloni. Arriva un nuovo mese e Disney+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di febbraio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Disney+, le uscite di febbraio 2024

The Marvels (7 febbraio)

Cominciamo il 7 febbraio 2024 con The Marvels, il film Marvel uscito nel 2023. “Carol Danvers (Captain Marvel) – racconta la sinossi - torna in possesso della propria identità sottratta dai tirannici Kree, vendicandosi dell'Intelligenza Suprema. Ne nascono, però, conseguenze inaspettate: Carol si ritrova sulle sue spalle il peso di un universo destabilizzato. Quando viene incaricata di entrare in un buco nero anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli di una fan accanita di Jersey City, Kamala Khan, nota come Ms. Marvel, e con una lontana nipote, ora astronauta della S.a.b.e.r., Monica Rambeau. Questo trio inedito, “The Marvels", si allea per salvare l’universo”.

Suncoast (9 febbraio)

Proseguiamo il 9 febbraio 2024 con il film Suncoast. “Basato sulla storia semi-autobiografca di un’adolescente che, mentre si prende cura del fratello insieme alla madre, stringe un’improbabile amicizia con un eccentrico attivista che protesta contro uno dei più importanti casi medici di tutti i tempi”, recita la sinossi. Nel cast Nico Parker, Woody Harrelson e Laura Linney.

Star Wars: The Bad Batch, stagione 3 (21 febbraio)

Continuiamo il 21 febbraio 2024 con il debutto della terza e ultima stagione di Star Wars: The Bad Batch, la serie d’animazione spin-off di The Clone Wars. “Nell’epico finale – si legge nella sinossi - il gruppo sarà messo alla prova nella lotta per ricongiungersi con Omega, che dovrà affrontare le proprie sfide all'interno di un remoto laboratorio scientifico imperiale. Il gruppo, diviso e minacciato da ogni parte, dovrà cercare alleati inaspettati, imbarcarsi in missioni pericolose e raccogliere tutto ciò che ha imparato per liberarsi dall'Impero”.

Shogun (27 febbraio)

Concludiamo il 27 febbraio 2024 con Shogun, la serie FX di dieci episodi adattamento originale del romanzo di James Clavell. Ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo, Shogun parte da “Lord Yoshii Toranaga che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui – recita la sinossi - . Ma un giorno una misteriosa nave europea viene trovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori”. Nel cast, tra gli altri, Hiroyuki Sanada , Cosmo Jarvis e Anna Sawai .

