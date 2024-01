Star Wars, grosse novità: il film di The Mandalorian è ufficiale

Ora è ufficiale: dopo tre stagioni ci sarà anche un film di The Mandalorian, la serie su Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars. Ecco l’annuncio di Lucasfilm e cosa sappiamo sulla pellicola.

The Mandalorian diventa un film

“Il Mandaloriano e Grogu si imbarcano in una nuova avventura nelle sale cinematografiche”, ufficializza il sito di Star Wars. Il film, diretto da Jon Favreau e prodotto da Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni, inizierà la produzione nel 2024. Il titolo annunciato per adesso è The Mandalorian & Grogu.



“Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas – racconta Jon Favreau - . La prospettiva di portare sul grande schermo il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu è estremamente entusiasmante”. Per Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, “Jon Favreau e Dave Filoni hanno introdotto in Star Wars due nuovi e amatissimi personaggi, e questa nuova storia si adatta perfettamente al grande schermo”.



The Mandalorian, una quarta stagione?

Per quanto riguarda una quarta stagione di The Mandalorian ci sono solo rumors. Sarebbe in fase di scrittura, riportano alcuni siti, ma di conferme ufficiali ancora non ce ne sono.