The Mandalorian 3, il riassunto dell'episodio 8 e la spiegazione del finale di stagione

Mercoledì 19 aprile è uscito su Disney+ il 24esimo capitolo di The Mandalorian. L'ottavo episodio, intitolato “Il ritorno” (in inglese: “The return”), chiude la terza stagione della serie dell'universo di Star Wars e apre a nuove avventure. Ma andiamo con ordine: iniziamo dal riassunto e poi arriviamo al finale.

The Mandalorian 3, il riassunto dell'episodio 8

La puntata segue due linee narrative. La prima è quella di Bo-Katan e delle forze mandaloriane, la seconda quella di Din, Grogu e Moff Gideon. L'episodio si apre con Axe Woves che vola dalla flotta per chiedere rinforzi mentre i caccia imperiali si alzano in volo. Bo-Katan, invece, riesce a portare al sicuro la squadra di sbarco. Axe usa l'incrociatore come esca e l'Armaiola annuncia l'arrivo dei rinforzi su Mandalore. Bo-Katan estrae la darksaber e guida la carica per la riconquista del pianeta.

E veniamo alla seconda linea. Din, catturato dai soldati imperiali alla fine della settima puntata, riesce a liberarsi con l'aiuto di Grogu e decide di dare la caccia a Moff Gideon. Entra in scena il droide R5 che si intrufola nella base, hackera il sistema di sicurezza e apre gli scudi della sala di comando di Gideon permettendo al mandaloriano - ora senza armi - di affrontare due soldati imperiali alla volta (la scena è un omaggio a La Minaccia Fantasma). Qui scopriamo che i cloni nelle vasche sono quelli di Moff Gideon, che stava progettando di creare un'armata capace di utilizzare la Forza. Din li distrugge, poi si arriva al duello che vede il mandaloriano contro il “Soldato Oscuro”, ma non solo. Arrivano anche i pretoriani. E puntano Grogu. È qui che le due linee si incontrano. Bo-Katan lascia la battaglia per affrontare Moff Gideon, permettendo a Din di soccorrere Grogu.

The Mandalorian 3, la spiegazione del gran finale di stagione

Bo-Katan duella con Moff Gideon. Din combatte contro i pretoriani. E Axe indirizza l'incrociatore in fiamme verso la base per distruggere tutto. Il “Soldato Oscuro” riesce a rompere la darksaber, ma l'intervento di Din, che nel frattempo ha salvato Grogu dalle “lame” dei “pretoriani”, ribalta le sorti dello scontro. L'“esercito” mandaloriano riesce a scappare. L'incrociatore impatta e tutto esplode. Gideon viene travolto dalla fiamme e Grogu salva con l'uso della Forza Din e Bo-Katan. E non è ancora finita. I mandaloriani hanno riconquistato Mandalore. Din adotta Grogu (da ora Din Grogu) come figlio. L'ex trovatello ora sarà il suo nuovo apprendista. Il mitosauro nelle Acque Vive del pianeta riapre gli occhi. Bo-Katan riaccende la Grande Forgia, cuore pulsante della civiltà mandaloriana.

E si ritorna su Nevarro. Din torna a fare il cacciatore di taglie, ma al servizio della Nuova Repubblica, insieme a Grogu. Il regalo di Greef Karga, l'Alto Magistrato, per la “cattura” di Moff Gideon è una nuova casa per Din, poco fuori città. Il regalo di Din a Karga, invece, è IG-11, il nuovo droide-sceriffo. Nuove avventure all'orizzonte per il mandaloriano e il suo nuovo apprendista.