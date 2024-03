X-Men '97, quando escono le puntate su Disney+: il calendario completo e i titoli degli episodi

La rivisitazione di un classico. Su Disney+ è in arrivo X-Men '97, la nuova serie d’animazione Marvel sui mutanti scritta da Beau DeMayo, prodotta da Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito e Victoria Alonso e basta sulla serie di culto degli anni Novanta. Ecco il trailer, il cast di voci, le anticipazioni sulla trama, il calendario completo di uscita sulla piattaforma di streaming e i titoli di tutti gli episodi.

X-Men '97, le anticipazioni sulla trama

X-Men '97, racconta la sinossi, "rivisita l’epoca iconica degli anni '90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato". Secondo le anticipazioni la serie parte dopo la morte di Charles Xavier, il Professor X. I mutanti si riuniscono sotto la guida di Magneto per onorare la memoria del professore e affrontare una nuova minaccia.

X-Men '97, il trailer

X-Men '97, i personaggi e il cast delle voci

Il cast delle voci nella versione originale di X-Men '97 include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak (Morph), Lenore Zann (Rogue), George Buza (Bestia), AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).

X-Men '97, il calendario di uscita delle puntate e i titoli degli episodi

X-Men '97, la nuova serie d’animazione Marvel, arriverà in streaming su Disney+ a partire dal 20 marzo 2024 con i primi due episodi. Le altre puntate usciranno con cadenza settimanale. Ecco il calendario completo e tutti i titoli.