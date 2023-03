Era Ora con Edoardo Leo è il film Netflix non in lingua inglese più visto al mondo

Grande successo di pubblico Era Ora, la commedia romantica con Edoardo Leo e Barbara Ronchi che riflette sul valore del tempo e che sembra aver trovato il pieno favore degli spettatori. Questo film, uscito su Netflix solo qualche giorno fa, per lo specifico il 16 marzo, è volato ai vertici della top 10 finendo al primo posto nella classifica dei film Netflix più visti del momento non solo in Italia ma anche nel mondo conquistando ben in ben 44 Paesi tra cui Argentina, Bolivia, Brasile, Portogallo, Marocco e tanti altri ancora e accumulando un totale di ben 11,550,000 ore di visualizzazione. Un enorme successo per un film italiano diretto da Alessandro Aronadio che sembra proprio aver toccato le corde giuste.

La trama di Era Ora

Tratti dal film Long Story Short (scritto e diretto da Josh Lawson), Era Ora è una commedia romantica che fa ridere, riflettere e soprattutto emozionare. Dante (Edoardo Leo) e Alice (Barbara Ronchi) si amano alla follia. Peccato che lui sia la tipica persona a cui una giornata non basta mai, che arriva sempre in ritardo e si barcamena a fatica tra i mille impegni quotidiani di lavoro e vita privata. Succede anche il primo giorno dei suoi quarant’anni, quando Dante si presenta in ritardo di ore alla sua festa di compleanno. A detta sua, la soluzione sembra a portata di mano: se lavorerà abbastanza, magari tra qualche anno sarà riuscito a comprarsi un po’ di tempo. Ma cosa succede quando l’indomani si sveglia e si ritrova un anno in avanti? Come è possibile che sia già il giorno del suo quarantunesimo compleanno? E come fa Alice a essere incinta di quattro mesi? Cosa ne è stato del resto del suo anno? Quando, a un suo nuovo risveglio, Alice gli mette tra le braccia una bella bambina di qualche mese augurandogli buon quarantaduesimo compleanno, Dante realizza definitivamente di essere stato catapultato in un incubo a occhi aperti: per qualche inspiegabile motivo sta vivendo una vita accelerata, di cui non ha memoria né controllo. Riuscirà a comprendere il valore del tempo prima che la sua vita vada a rotoli?.

