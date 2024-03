Paramount+, tutte le uscite di aprile 2024

Fantascienza, animazione, spie e tanto altro. Arriva un nuovo mese e Paramount+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di aprile sulla piattaforma di streaming.

Paramount+, le uscite di aprile 2024

Star Trek: Discovery, stagione 5 (4 aprile 2024)

Si comincia il 4 aprile 2024 con il debutto della quinta stagione di Star Trek: Discovery. Nell’ultimo viaggio della Uss Discovery, si legge nella sinossi, “il Capitano Burnham e l'equipaggio scoprono un mistero che li condurrà in un'epica avventura attraverso la galassia, per trovare un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma troveranno anche nemici pericolosi, determinati a reclamare il premio per sé e che non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo”. Il cast comprende Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru, Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland "Book" Booker), Blu del Barrio (Adira) e Callum Keith Rennie (Rayner). La quinta stagione vede nel cast anche le guest star Elias Toufexis (L'ak) e Eve Harlow (Moll).

The Painter (11 aprile 2024)

Proseguiamo l’11 aprile 2024 con il debutto del thriller The Painter. “Un ex agente della Cia, diventato un pittore affermato, viene rintracciato da una giovane donna che ha dei legami con il suo passato – racconta la sinossi - . I due rimangono invischiati in un programma di operazioni segrete non autorizzate e non passa molto tempo prima che diventino essi stessi dei bersagli”. Nel cast del film diretto da Kimani Ray Smith e scritto da Brian Buccellato ci sono John Voigt (premio Oscar e vincitore di quattro Golden Globe) Charlie Weber e Madison Bailey.

Dora, stagione 1 (12 aprile 2024)

Continuiamo il 12 aprile 2024 con il debutto su Paramount+ di Dora, il reboot dell’amatissima serie Dora L’esploratrice, un cult per tutti i bambini. La serie, si legge nella sinossi, “segue le avventure dell’esploratrice bilingue più amata di sempre: all’anagrafe Dora Marquez. Inseparabile da suoi amici Boots, la scimmietta miglior amico, Map, Tico, e Zainetto, insieme dovranno superare molti ostacoli mentre vengono sfidati dalla subdola volpe Swiper. Con la telecamera che trasporta lo spettatore al fianco di Dora, l'avventura diventa un viaggio emozionante attraverso la foresta pluviale”.

Ark: The animated series (19 aprile 2024)

Concludiamo questa carrellata con Ark, la serie animata basata sul videogioco Ark: Survival Evolve. L’appuntamento è il 19 aprile 2024. La serie, spiega la sinossi, “segue la sopravvissuta e protagonista Helena Walker, una paleontologa del XXI secolo, dopo il suo risveglio iniziale in una misteriosa isola primordiale popolata da bestie preistoriche, strana tecnologia e tribù in guerra. Helena farà tutto il necessario per imparare a sopravvivere, cercando al contempo di scoprire la vera natura di quello strano nuovo mondo”.

Il cast di doppiatori nella versione originale è stellare: Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, Jeffrey Wright Elliot Page, Madeleine Madden, Vin Diesel e Monica Bellucci.

Paramount+, tutte le uscite di aprile 2024