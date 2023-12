"Ti prego, a papà": Pietro Sermonti e Christian De Sica nella serie "Gigolò per caso"

"Ti prego, a papà". così "papà" Christian De Sica si rivolge all'amato "figlio" Pietro Sermonti, in questa clip in esclusiva per Today.it tratta da Gigolò per caso, la serie in uscita il 21 dicembre su Prime Video.

Di cosa parla Gigolò per caso

Per dare un contesto alla scena, ecco la trama della serie: "A seguito della malattia del padre Giacomo (De Sica), con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Ambra Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata".