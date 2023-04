Grosso Guaio all'Esquilino, come vedere il film con Lillo senza essere delusi

La locandina di Grosso Guaio all'Esquilino

Da giovedì 6 aprile in esclusiva su Prime Video è disponibile in streaming Grosso Guaio all'Esquilino - La leggenda del kung fu, film diretto dal duo di registi Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, noti con lo pseudonimo YouNuts! (Sotto il sole di Riccione, il remake di ...altrimenti ci arrabbiamo! e Con chi viaggi) e con protagonista Pasquale Petrolo detto Lillo (che era anche interprete principale del già citato Con chi viaggi).

Se state cercando un film per farvi quattro risate e vedete la faccia di Lillo comparire nell'home page di Prime Video, è facile che pensiate di aver trovato il titolo giusto. Perché non rimaniate delusi, ad ogni modo, è bene che leggiate questa recensione "di avvertenza" prima di schiacciare il tasto play.

La trama (no spoiler) e il cast di Grosso Guaio all'Esquilino

Il personaggio attorno a cui ruota la storia è Davide (Riccardo Antonaci), timido ragazzo di terza media la cui madre Asia (Carolina Crescentini) lavora nel ristorante cinese della matrigna Lisa (Liyu Jin) di Yang (Mario Luciani), compagno di scuola e amico fraterno di Davide.

I due ragazzini condividono anche la passione per i film (trash) di arti marziali degli anni '80, da cui sognano di apprendere le tecniche per sapersi difendere dagli attacchi del bullo di turno Nadir (Ismaelchrist Carlotti), che è anche l'ex ragazzo di Jasmine (Ludovica Nasti, che ricordiamo come Lila bambina nella prima stagione de L'amica geniale), di cui Davide è segretamente innamorato.

Così un giorno Davide e Yang vanno alla proiezione di un vecchio film per incontrare il regista, che però all'ultimo viene sostituito con un attore celebre per un solo, "memorabile" film: Martino Carbonaro (sì, Lillo) di Cintura Nera. I due ragazzi pensano quindi di aver trovato qualcuno che possa insegnare loro l'arte del kung fu, peccato però che Martino sia solo un attore e neanche tanto bravo. Quel che succederà non ve lo diciamo per non spoilerare, ma potete guardare il trailer qui sotto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Perché (non) vedere Grosso Guaio all'Esquilino

Diciamolo subito: vedere Grosso Guaio all'Esquilino - La leggenda del kung fu perché c'è Lillo è un po' come vedere Improvvisamente Natale perché ci sono Diego Abatantuono e/o Nino Frassica. Cioè: è vero che ci sono questi attori, ma in realtà nell'economia della storia non sono i veri protagonisti, perché in entrambi i film i protagonisti sono i ragazzini, non gli adulti.

E quindi sì, qui e lì si vede la comicità di Lillo che tanto amiamo, ma il focus del film non è su di lui, e conseguentemente al target adolescenziale si adeguano il tono della narrazione e - diciamo così - la maturità delle battute, che sono pensate per essere fruibili (anche o principalmente) da un pubblico molto giovane.

Il risultato è un film "televisivo" che in sé è anche piuttosto godibile e divertente, al netto di qualche limite strutturale. Basta arrivare preparati alla visione, per non restare delusi nelle proprie aspettative. Insomma, basta saperlo prima.

Voto: 6.5