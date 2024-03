Nine Perfect Strangers 2, rivelato il cast della seconda stagione della serie tv con Nicole Kidman

A quasi tre anni dall'uscita della prima stagione prende forma il cast di Nine perfect strangers 2 (Nove Perfetti Sconosciuti), la serie tv con protagonista la divina Nicole Kidman nei panni di Masha, direttrice di un resort molto particolare (per usare un eufemismo anti spoiler).

Come la prima stagione, anche Nine perfect strangers 2 sarà disponibile su Prime Video in tutto il mondo, tranne gli Stati Uniti dove è disponibile su Hulu. E come nella prima stagione ci sarà Nicole Kidman nel ruolo di Masha, mentre il resto del cast (Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone e Manny Jacinto) è cambiato. Di seguito tutte le anticipazioni disponibili.

Il cast e i personaggi di Nine perfect strangers 2

Insieme a Kidman-Masha si uniranno al cast della seconda stagione Henry Golding, Mark Strong e Lena Olin come personaggi fissi della serie. Inoltre, Nicole Kidman sarà nuovamente executive producer della serie. Lo show nasce da David E. Kelley, Made Up Stories di Bruna Papandrea, Blossom Films di Nicole Kidman e FIFTH SEASON.

Henry Golding (The Ministry of Ungentlemanly Warfare, The Old Guard 2) sarà Peter; Mark Strong (1917, Crudelia) sarà David e Lena Olin (One Life, Darkness) sarà Helena.

Quando esce Nine perfect strangers 2

Al momento è difficile prevedere l'uscita della seconda stagione: se tutto dovesse procedere speditamente (e considerata l'unicità del set della prima stagione potrebbe essere il caso, se lo schema si ripetesse) la seconda stagione potrebbe uscire a fine 2024, ma più probabilmente arriverà nel 2025.