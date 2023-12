Saltburn, su Prime Video è arrivato il film più inquietante dell'anno

Dopo aver trionfato presso la critica americana ed essere uscito in anticipo di una settimana nei cinema inglesi e statunitensi, dal 22 dicembre in esclusiva italiana su Prime Video è disponibile in streaming Saltburn, film scritto, diretto e coprodotto (insieme a Margot Robbie e Josey McNamara) da Emerald Fennell, premio Oscar per la sceneggiatura di Una donna promettente, il suo film d'esordio alla regia, e nota anche per essere stata la Camilla Parker Bowles di The Crown 3 e The Crown 4 e per aver co-scritto Killing Eve.

Saltburn mescola la black comedy (o umorismo nero), il thriller psicologico e il dramma, con un'interpretazione magistrale del protagonista Barry Keoghan e del resto del cast, da Jacob Elordi (Euphoria) a Rosamund Pike, da Richard E. Grant a Alison Oliver, Archie Madekwe e Carey Mulligan. Ora però, fatte tutte le premesse e date tutte le informazioni di base del caso, non possiamo sottrarci dallo spiegare perché, come scriviamo nel titolo di questa recensione, Saltburn è a nostro avviso il film più inquietante che abbiamo visto nel 2023. Per spiegarlo, iniziamo con il riassumerne la trama senza spoiler (anche se su Wikipedia è disponibile la trama completa).

Di cosa parla Saltburn

Nel 2006 Oliver Quick (Keoghan) è un neo studente di Oxford, del genere "ho letto tutti i libri consigliati dal tutor con una media di un libro o due al giorno". È timido, riservato, e non fa amicizia facilmente.

Del tutto diverso è Felix Catton (Elordi): ricco, bello, pieno di amici e di ragazze che gli ronzano intorno e che farebbero di tutto per piacergli, come spiega l'Oliver Quick del presente, cresciuto e maturo ma non dimentico di quel periodo della sua vita.

E quindi come si conoscono due ragazzi così diversi? Grazie al caso. Un giorno Oliver sta pedalando verso la biblioteca e incrocia Felix che invece è stato lasciato a piedi dalla sua bici con ruota sgonfia ed è in ritardo per una lezione. Olivver gli presta la bici, e Felix gli è così grato da introdurlo alla sua cerchia di amici, la più esclusiva di Oxford.

Quanto sia esclusivo, o meglio ricco Felix, Oliver lo capisce quando accetta l'invito del suo amico a trascorrere l'estate nella tenuta dei Catton a Saltburn, nella campagna inglese, con i genitori di Felix, Elspeth (Pike) e James (Grant) e la sorella Venetia (Alison Oliver). Oliver si approccia a un mondo che "non gli appartiene", come ci tengono a ricordargli le persone che non gli vogliono bene, ma lui non è tipo da farsi scoraggiare facilmente, anzi. Ma non diciamo altro, se non di dare uno sguardo al trailer prima di continuare a leggere.

Perché (non) vedere Saltburn

Diciamolo nel modo più chiaro possibile: se pensate che siccome esce il 22 dicembre Saltburn sia un film natalizio vi sbagliate di grosso, di grossissimo. Perché questo film mescolerà anche vari generi, ma nessuno di questi è legato minimamente al clima delle feste.

Anzi, è di gran lunga il film più perturbante che abbiamo visto nel 2023. I rapporti psicologici e fisici che Oliver instaura e intrattiene con gli altri personaggi della storia sono lucidamente folli, consapevolmente shockanti, mentalmente folli.

Ci sono scene disgustose, altre raccapriccianti, altre che lasciano uh misto di incredulità e disprezzo. E il tutto è funzionale alla narrazione di una storia che sconvolge e sorprende fino alla fine.

Avremmo da ridire sulle tempistiche di una battuta di Rosamunde Pike, che a un certo punto parla degli anni '90 e degli Oasis e dei Blur come se fossero passati tanti anni, quando invece il film è ambientato nel 2006, ma questa è solo una sottigliezza di un amante del brit pop.

In definitiva, Saltburn è un film fatto "schifosamente" bene. Se siete pronti a essere colpiti più e più volte al cuore e allo stomaco non potete perdervelo, se invece cercate qualcosa di leggero finirete torturati per dure. Basta saperlo.

Voto: 8.5