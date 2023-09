The Continental è la serie action che avete sempre sognato

The Continantal

The Continental è ciò che fa per voi, amanti di John Wick, dell’action fatto come si deve, del mix giusto tra noir, crime e arti marziali, insomma di chi vuole una serie che offra qualcosa di più del già visto o già sentito. Scommessa vinta alla grandissima per Prime Video, che si conferma scrigno dove trovare prodotti audaci, intriganti e capaci di regalare forti emozioni. Questa è una serie che farà parlare parecchio e promette di essere punto di riferimento da più punti di vista da qui in avanti.

Ritornando agli albori del mondo di John Wick

Negli ultimi anni la serialità televisiva ha regalato non poche delusioni, nel momento in cui si è trattato di continuare un universo creativo nato sul grande schermo. Naturalmente il riferimento supremo è a Star Wars e Gli Anelli del Potere, ma non sono mancati altri esempi. The Continental creato da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons, ora su Prime Video, è invece una bellissima eccezione. In realtà è una sorta di lungometraggio spezzato in tre parti, che per caratura, estetica, ritmo e ricercatezza, avrebbero in realtà potuto essere tranquillamente riuniti e mandati in una sala cinematografica. L'incipit geniale è quello di ambientare tutto nella New York degli anni ’70, in una realtà che però è alternativa, quasi una sorta di ucronia, e dove facciamo la conoscenza dei fratelli Winston (Colin Woodell) e Frankie (Ben Robson) Scott. Frankie, reduce del Vietnam, ha da poco rubato qualcosa di enormemente prezioso dalle mani di Cormac (Mel Gibson), che detiene il controllo del Continental, l'albergo della Grande Mela dove operano e trovano rifugio alcuni tra i killer più spietati e temuti della Terra. Fanno parte di quell'organizzazione che l'universo di John Wick ha già fatto conoscere a tutto il mondo, in una saga unica per fortuna e creatività. Winston vuole essere qualcosa di più di un piccolo criminale, e decide di riunire una pittoresca squadra, per raggiungere un obiettivo apparentemente impossibile: conquistare il Continental e sostituirsi al dispotico e malvagio Cormac. Tuttavia, dovrà vedersela naturalmente con uno stuolo di assassini tanto pittoreschi quanto letali, nonché con una squadra molto sui generis, sulle cui tracce vi è anche la determinata KD (Mishel Prada). Ma cosa connette KD ai due Scott, e soprattutto perché William odia tanto Cormac?

Un mix di generi e omaggi semplicemente perfetto

The Continental è un puzzle geniale, che avvolge tutto ciò che abbiamo imparato a conoscere dell'universo di John Wick, la sua semantica e il world building. Vi è il meglio del cinema d'azione, degli universi videoludici, del crime e dei film di genere, in una sorta di confezione vintage incredibilmente seducente. Tantissimi gli omaggi non solo al filone della blackxploitation, ai film di Bruce Lee e Sonny Chiba, The Continental è come una sorta di gigantesca pianta, i cui rami arrivano ad afferrare le più disparate entità cinematografiche. Perfetto per ritmo, con un crescendo che poi sfocia in una battaglia finale sensazionale ha qualcosa di Tarantino, di Guy Ritchie, ma sono numerosi anche gli omaggi ha Peckinpah, Friedkin, alla trilogia di Matrix, agli anime e manga giapponesi, allo Spaghetti Western e a tanto altro ancora.

I personaggi, per quanto stilizzati, sono descritti in modo assolutamente soddisfacente: ognuno ha la propria personalità, le proprie motivazioni, e fatto ancora più esemplare, The Continental non perde mai il controllo, non diventa eccessivamente glamour o al contrario inutilmente elefantiaco. Scevro da una narrazione di maniera, per quanto dotato di un determinato stile e di un certo dark humor, sposa dall'inizio alla fine un tono drammatico e assieme giocoso, in cui l’intreccio è popolato di colpi di scena e svolte tutt’altro che scontate. Vengono portati avanti temi come quelli della vendetta, del riscatto personale, dell'avidità e naturalmente dell'assenza di una vera lealtà in un mondo, quello criminale, di cui ci dona uno spaccato disperato e malinconico, connettendosi al meglio di ciò che a suo tempo fece anche un gigante come John Woo. The Continental è una serie assolutamente imperdibile, speriamo la prima stagione di diverse, capace di riaccendere la nostra attenzione su questo piccolo schermo, su cui le piattaforme streaming ultimamente stanno facendo a gara ad offrirci prodotti alquanto evitabili.



Voto: 9