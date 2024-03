X-Men '97

Una serie d'animazione Marvel che rivisita il cult anni Novanta della Casa delle idee e racconta la storia di un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme.

M-Men '97 è una serie animata scritta da Beau DeMayo, prodotta da Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito e Victoria Alonso che rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. La serie parte dopo la morte di Charles Xavier, il Professor X. I mutanti si riuniscono sotto la guida di Magneto per onorare la memoria del professore e affrontare una nuova minaccia.

Trailer di X-Men '97

