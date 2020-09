Al Bano: "Non sposo Loredana Lecciso"

Fiori d'arancio in arrivo per Al Bano e Loredana Lecciso? Rumors insistenti lanciavano già il riso sulla coppia, ma il cantante di Cellino San Marco infrange il sogno d'amore di fan e giornalisti romantici. "Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla - ha spiegato ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2 - Non c'è in programma nulla di simile per i prossimi trent'anni".

Nessuna nuova crisi con Loredana Lecciso, anzi: "Sto bene come sto. E' intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. Abbiamo due figli insieme, io le famiglie non le rompo così facilmente. L'importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno". Un legame profondo, superata la burrasca di anni fa, lo ha con Romina: "Anche con lei ho vissuto un periodo bellissimo, fantastico. Lo rifarei, ora siamo amici e questo è già un grande traguardo. Bisogna accettare ciò che la vita ci riserva".

Al Bano chiarisce la polemica sulla sua pensione

Le dichiarazioni, fatte a giugno, sulla sua pensione avevano alzato un polverone. Oggi il cantante chiarisce: "Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l'esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è 'tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?', la risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici. Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno".

Infine un chiarimento lo fa anche su Pippo Baudo: "Non mi ha scoperto lui, la prima volta che mi ha visto è stato in un programma televisivo. Mi dispiace doverlo contraddire, ma lui ha in mente l'idea di avermi scoperto in un ristorante di Milano, ma non è vero. Gliel'ho anche detto, gli voglio un bene dell'anima, è umanamente grande, mi è sempre stato molto vicino. Ci sentiamo spesso, è sempre un piacere, c'è stato un periodo in cui lo hanno messo un po' in disparte e mi è dispiaciuto".