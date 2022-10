Belen: "Quello sfogo non era per il padre di mia figlia". E il riferimento va a una persona misteriosa

Antonino Spinalbese è uno dei grandi protagonisti del GF Vip 7. C’è infatti grande curiosità intorno all’ex compagno di Belen Rodriguez, nonché papà della piccola Luna Marì. Tuttavia la showgirl argentina non avrebbe visto di buon occhio la partecipazione dell’ex al reality. Pare che una volta appresa la notizia la donna abbia minacciato, senza troppi giri di parole, Antonino di diffida nel caso in cui dovesse "azzardarsi" a nominare o lei o la loro bimba. Nonostante la furia dell’ex fidanzata, l’hair stylist si è lasciato andare a qualche stoccata e frecciatina a Belen nel loft di Cinecittà.

Il commento su Instagram

Dei commenti che sembravano aver fatto adirare Belen, che proprio ieri sera si era sfogata su Instagram: “Forse dovrei ogni tanto prendere delle ‘lezioni lessicali’, così mi è stato detto…ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose ‘qualcuno’ le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”, aveva tuonato l’argentina. Delle parole che non sono di certo passate inosservate. In tanti hanno immediatamente pensato che la 38enne si riferisse proprio ad Antonino dopo le recenti dichiarazioni al Gf Vip, e in poche ore è montato il gossip.

La smentita di Belen

Eppure ci ha pensato la stessa Rodriguez a smontare i rumors. Dopo tanti articoli usciti intorno al post incriminato, la showgirl è intervenuta per dire la sua. Belen su Instagram ha specificato che le sue parole non erano dirette a Spinalbese: “Per fare chiarezza. Il mio personale sfogo dell’altro ieri sera dedicato espressamente ad una persona di cui non intendo rivelare la sua ‘idenità’”, asserisce la donna, che poi chiarisce: “Non è assolutamente riferito al padre di mia figlia”. Insomma nessuna recriminazione ad Antonino da parte di Belen. Con l’ex compagno i rapporti sembrerebbero al momento distesi. A chi si riferiva allora la 38enne?