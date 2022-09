GF Vip, Antonino sulla rottura con Belen: "Per lei ho sfidato le leggi di gravità”

Antonino Spinalbese è stato uno dei nomi più acclamati in questa edizione del Grande Fratello Vip. Il grande pubblico è stato immediatamente incuriosito dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia dell’ex e fidanzato di Belen Rodriguez e papà della piccola Luna Marì. L’hair stylist è però entrato deciso a farsi conoscere e apprezzare dai telespettatori, scrollandosi di dosso l’etichetta di “fidanzato di”. Durante la prima puntata il 27enne ha lanciato subito una prima stoccata alla celebre ex, affermando che “lei non c’entrava nulla con la mia vita e io non c’entravo nulla con la sua”, e ammettendo che la rottura era praticamente inevitabile.

L’intervista a Chi

Inoltre prima di varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia Spinalbese ha concesso un’intervista Chi Magazine. Inevitabile che si finisse a parlare di Belen Rodriguez. “Spero che tra Belen e Stefano duri per sempre, è la cosa migliore per i nostri figli”, ha spiegato il 27enne alla rivista di gossip, passando poi a parlare della relazione avuta con la showgirl argentina: “Con Belen non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare”.

La fine della relazione

Antonino ha detto di aver fatto il possibile per salvare la relazione, soprattutto per il bene della figlia Luna Marì: “Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare le leggi della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un padre migliore anche da solo”. Da qui la decisione di non forzare troppo, e di lasciarsi definitivamente con Belen.

La reazione di Belen

Mentre Antonino si appresta a vivere la sua esperienza nel loft di Cinecittà, la Rodriguez non avrebbe visto di buon occhio la partecipazione dell’ex al reality. Pare che una volta appresa la notizia la showgirl sudamericana abbia minacciato, senza troppi giri di parole, Antonino di diffida nel caso in cui dovesse "azzardarsi" a nominare o lei o la loro bimba Luna Marì durante la sua avventura nella casa più spiata d'Italia. Per adesso Antonino sembra mantenere il riserbo sulla sua vita personale, ma chissà che andando avanti non si lasci andare ad altre dichiarazioni che potrebbero far infuriare Belen.