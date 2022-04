Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino si sposano: Maria De Filippi tra gli invitati

Il grande giorno sta per arrivare: Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino presto saranno marito e moglie. Come dimenticare la loro partecipazione a Temptation Island, quando sembrava che si stessero per lasciare, poi Carlotta è stata scelta da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 5 e proprio sotto il grande occhio Nello le chiese di sposarlo.

Il matrimonio tanto sognato

Insieme da 8 anni, Carlotta aspettava da tempo di convolare a nozze sicura che Nello sia l'uomo della sua vita. Proprio per questo motivo avevano partecipato a Temptation Island. Adesso la data si avvicina: i due si sposeranno il 28 maggio vicino a Roma e tra gli invitati, secondo il settimanale Chi, dovrebbe esserci anche Maria De Filippi. La nota conduttrice in un certo senso la loro madrina: solo grazie alla partecipazione al suo "viaggio nei sentimenti" Nello ha capito di voler sposare davvero Carlotta.

La proposta di matrimonio al Grande Fratello

Un mazzo di fiori, il diamante e tanta emozione. Lui le aveva fatto una sorpresa al Grande Fratello e di fronte a milioni di italiani che stavano guardando il reality ecco che lui le ha chiesto di sposarlo. Era febbraio dell'anno scorso. Carlotta, che aspettava quel momento da anni, non ha esistato a dire "sì".