Eros Ramazzotti si sbottona: "Ritorno di fiamma con Michelle? Per lei ci sono e ci sarò sempre"

Adesso parla lui, Eros Ramazzotti, e chiaramente precisa quali siano i rapporti con Michelle Hunziker dopo la sua separazione da Tomaso Trussardi. All’indomani dell’inattesa nota che ha ufficializzato la fine del matrimonio tra la showgirl e l’imprenditore, le voci su un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito padre della sua primogenita Aurora si erano rincorse in rete. Ma ora al settimanale Oggi il cantante smentisce ogni riavvicinamento, lasciando comunque intendere gli ottimi rapporti tra lui e la ex moglie a cui ha offerto il suo sostegno in un momento così delicato della sua vita.

Eros Ramazzotti commenta l'addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

“Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”, dice Eros Ramazzotti parlando dell’ex moglie Michelle Hunziker che si è appena separata da Tomaso Trussardi.

“Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative” aggiunge, per poi precisare: “Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione”. Poi un riferimento alla loro separazione: “Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”.