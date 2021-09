Tommaso Zorzi, la verità sul fidanzato: "Me lo ha fatto vedere Maria De Filippi"

L'influencer racconta come è nato l'amore con Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici

Maria De Filippi meglio di Cupido. Non solo a Uomini e Donne oppure a C'è posta per te, la conduttrice scocca le sue miracolose frecce anche a telecamere spente. A svelarlo è Tommaso Zorzi, che ospite del programma Gf Vip Party ha raccontato di aver conosciuto il fidanzato Tommaso Stanzani, a cui è legato da giugno, proprio grazie a lei.

"L'ho visto per la prima volta nell'ufficio di Maria" ha fatto sapere, spiegando: "Là lei ha tipo 20 televisioni con tutte le telecamere puntate nella casa di Amici e mi ha fatto vedere questo Tommaso dicendomi che secondo lei poteva essere per me, così mi ha messo questo tarlo". Tommaso Stanzani era uno dei ballerini della scuola e una volta finito il talent Zorzi ha fatto il primo passo: "Quando è uscito gli ho scritto, ci siamo visti e il resto è storia. Gli ho scritto io, lui non sapeva chi fossi".

L'amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono conosciuti a maggio, ma la loro amicizia si è presto trasformata in qualcosa di più forte. I due sono usciti allo scoperto come coppia a giugno, quando si sono concessi la prima vacanza d'amore, in Puglia. Da allora sono inseparabili.