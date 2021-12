"Cristina D’Avena è un cesso": la risposta (da applausi) della cantante diventa virale

Beniamina dei più piccoli grazie alle storiche sigle dei cartoni animati cantate con l’inconfondibile timbro, ma anche degli adulti che sui social elogiano l’eleganza verbale dimostrata nel rispondere a un insulto chiaro e diretto: Cristina D’Avena è così, amatissima da una grande folla di follower che nell’ultimo episodio ha applaudito alla replica resa a una donna decisamente poco cortese.

Riferendosi ai numerosi complimenti che in rete raggiungono la 57enne bolognese, protagonista di scatti in bikini mozzafiato, l’utente ha commentato con la secca osservazione in dialetto napoletano "Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc sempre ‘o cèss!". Forte il giudizio, ma più ancora più incisiva è stata la replica che Cristina D’Avena ha reso alla donna: "De gustibus, io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza" ha scritto la cantante, corredando con un cuore rosso e un sorrisetto la frase valsa una standing ovation virtuale.

"Che donna, classe ed eleganza da vendere", uno dei tanti commenti giunti per esaltare la reazione della cantante che ha preferito non tornare più nel dibattito alimentato da quanti hanno continuato ad apprezzare in massa la sua reazione.