Il ritorno di Baricco, Jo Nesbø si dà all'horror: i libri più attesi in uscita a novembre

Sarà un novembre ricco di interessanti uscite editoriali in libreria, con alcuni attesi ritorni. Alessandro Baricco sarà in libreria con un nuovo romanzo a otto anni da La sposa giovane, John Grisham con la sua opera per adulti numero quarantadue, e ancora Paul Auster con un lungo racconto, terminato negli ultimi mesi di ricovero in ospedale per il tumore contro il quale sta combattendo da qualche tempo.

Abel (Feltrinelli)

Alessandro Baricco torna al romanzo con Abel, edito da Feltrinelli e in uscita il 7 novembre. Una storia spirituale, che è al tempo stesso un western, un romanzo d’amore.

Abel, il protagonista, ha 27 anni quando diventa leggenda. Ha messo fine a una rapina sparando simultaneamente con due pistole contro obiettivi diversi. È lo sceriffo della cittadina di un Ovest immaginario ed è innamorato di Hallelujah Wood, una donna che ha addosso una specie di mistero, mani piccole e labbra orientali. Anche lei lo ama: ogni tanto parte senza che lui sappia dove va ma torna sempre. Baricco dà vita a un un western dove la scrittura è geometrica e il racconto visionario.

Lo scambio (Mondadori)

Si intitola Lo scambio il nuovo romanzo dell'autore best seller statunitense John Grisham. La sua opera arriverà in libreria il 7 novembre, edito da Mondadori.

New York, 2005. Mitch e Abby McDeere vivono a Manhattan. Socio del più grande studio legale del mondo lui, editor di libri di cucina lei, due figli piccoli, sembrerebbero una coppia di successo come altre, se non fosse per il loro incredibile passato. Mitch è infatti l'indimenticato protagonista de Il socio, il legal thriller che ha lanciato la straordinaria carriera Grisham. Quindici anni dopo, Mitch dovrà confrontarsi con una sfida senza precedenti. Uno stimato socio romano gli chiede di aiutarlo in un delicato caso internazionale che vede coinvolto un importante cliente turco in Libia.

La casa delle tenebre (Einaudi)

Tra i più grandi autori di crime al mondo, Jo Nesbø debutta con il suo primo horror. La casa delle tenebre, questo il titolo del romanzo, uscirà in libreria il 14 novembre per Einaudi.

La trama: dopo la tragica morte dei genitori in un incendio, il quattordicenne Richard Elauved viene mandato a vivere con gli zii nella remota cittadina di Ballantyne, guadagnandosi presto, tra i nuovi compagni di scuola, la reputazione di asociale ed emarginato. Cosí, quando uno studente di nome Tom scompare sotto i suoi occhi, nessuno crede alla sua versione dei fatti: è stata la cabina telefonica ai margini del bosco a risucchiare Tom nel ricevitore e a farlo svanire nel nulla. L’unica a dargli retta è Karen, una ragazza che incoraggia Richard a seguire gli indizi su cui la polizia si rifiuta di indagare.

Baumgartner (Einaudi)

Un lungo racconto di 160 pagine, che narra le vicende di Seymour Baumgartner, professore di filosofia, vedovo da dieci anni, che non si è mai rassegnato alla morte della moglie Anna. Paul Auster torna in libreria con Baumgartner (Einaudi), disponibile in libreria dal 21 novembre.

Baumgartner, il protagonista, nonostante le malinconie e gli acciacchi dell’età è una persona affabile e generosa. Possiede la saggezza di chi ha vissuto e sa quanto sono importanti i rapporti umani, che vanno coltivati con cure continue e una buona dose di ironia e di umorismo. Passando gran parte del tempo a lavorare nel suo studio, Baumgartner intreccia una buffa e disperata trama di relazioni con le persone che si affacciano alla sua porta, finché in un sogno, o visione del dormiveglia, incontra Anna, che gli rivela di essere bloccata in una terra di mezzo tra il mondo dei vivi e l’aldilà.

L'educazione delle farfalle (Longanesi)

Donato Carrisi torna in libreria con un nuovo romanzo. Si chiama L'educazione delle farfalle, è edito da Longanesi, e sarà disponibile in libreria a partire dal 7 novembre.

La trama: il destino si rivela terribilmente crudele nei confronti di una madre, Serena. Lei è lo 'squalo biondo', una broker agguerrita e di successo nel mondo dell’alta finanza. Lei è padrona del suo destino, e nessuno è suo padrone. Ma dopo l'incendio in uno chalet tutto cambia, e inizia a precipitare nel peggiore dei sogni.

Divini Rivali (Fazi Editore)

Uscirà in libreria il 7 novembre per Fazi Editore Divini Rivali, 'romantasy' del momento scritto da Rebecca Ross, scrittrice bestseller di fantasy per ragazzi e per adulti. Uscito ad aprile in America e in Inghilterra, e da subito un grande successo, a mesi di distanza è ancora ai vertici delle classifiche di vendita.

La trama: la maggiore preoccupazione per la diciottenne Iris non è la guerra tra divinità che infuria al fronte; piuttosto, vorrebbe riuscire a rimettere insieme i pezzi della sua vita. L’unica speranza, per lei, è ottenere una promozione, anche se questo significa competere con l’affascinante e scontroso Roman. L’unica valvola di sfogo per Iris è la sua macchina da scrivere, con cui spera di mettersi in contatto con il fratello scomparso; grazie a una connessione magica, però, le lettere che infila sotto la porta del guardaroba finiscono proprio nelle mani di Roman, che inizia a risponderle anonimamente. Questa unione speciale e inaspettata farà nascere tra i due complicità e attrazione.

C'era una volta alla fine del mondo (Bao Publishing)

Uscirà il 10 novembre per Bao Publishing C'era una volta alla fine del mondo, nuovo fumetto nuovo fumetto dell'acclamato sceneggiatore americano Jason Aaron - per sette anni penna di riferimento della serie su Thor (Marvel) -, con i disegni di Alexandre Tefenkgi.

La trama: c'era una volta, in un mondo in rovina colmo di geyser di petrolio capaci di sciogliere la carne e trombe d'aria di soffocante plastica, un ragazzo che incontrava una ragazza. Maceo non ha mai incontrato nessuno come Mezzy, prima d'ora. In realtà, non ha mai incontrato nessuno in assoluto, essendo cresciuto da solo nella sua torre nel mare (radioattivo). Ma quando la resistente Mezzy del deserto arriva nel suo rifugio, Maceo sceglie di seguirla per le terre selvagge e desolate, immaginando nel frattempo invenzioni per un futuro migliore.