Vinto un '5+1' al SuperEnalotto da quasi mezzo milione di euro

Altra consistente vincita al SuperEnalotto, nel giro di pochi giorni. Nel concorso di oggi, martedì 19 dicembre, il n.176, è stato realizzato un ricco "5+1". La vincita è di quasi mezzo milione di euro, per la precisione 496.263 euro. Il 5+1 di stasera è stato realizzato a Bergamo, nella Tabaccheria in via Broseta 81. Pochi giorni fa, sabato 16 dicembre, altro centro da più di 640mila euro. Tuttavia, ancora niente "6": l'ultimo era stato realizzato il 16 novembre scorso a Rovigo, per una vincita di oltre 85 milioni di euro.