Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 11 gennaio 2024

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 11 gennaio 2024: i numeri vincenti in diretta su Today a partire dalle 20. Si tratta della terza estrazione della settimana che come sempre verrà seguita in tempo reale. Poco dopo le 20 conosceremo la sestina vincente estratta questa sera al SuperEnalotto, i numeri delle ruote del Lotto e la combinazione vincente del 10eLotto. Il concorso di casa Sisal mette in palio un jackpot di oltre 43 milioni di euro.

Estrazioni Lotto oggi: i numeri vincenti di giovedì 11 gennaio 2024

Su questa pagina i numeri vincenti delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli nonché da Igt (ex Lottomatica). L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 11 gennaio 2024, inizierà come sempre alle 20.

Estrazione Lotto 11/1/2024. In basso, non appena disponibili, tutti i numeri estratti:

BARI 87-12-65-58-89

CAGLIARI 89-82-72-2-26

FIRENZE 33-81-66-90-56

GENOVA 21-89-31-19-15

MILANO 84- 15- 82- 31 -40

NAPOLI 70- 37-19-40- 44

PALERMO 78-76-6-64-81

ROMA 88- 32- 18- 3 -11

TORINO 63-40-36-10-87

VENEZIA 63-11-41-52-76

NAZIONALE 38-89-80-5-27

Attenzione: i numeri delle estrazioni del Lotto vanno sempre verificati sulla pagina ufficiale di Lottomatica o sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Estrazione SuperEnalotto di oggi 11 gennaio 2024: i numeri vincenti

Veniamo al SuperEnalotto. In basso, come di consueto dopo le 20, trovate la combinazione dell'estrazione di oggi giovedì 11 gennaio 2024, insieme al numero Jolly e al Superstar. Invitiamo i lettori a verificare la propria giocata anche sul sito ufficiale di Sisal.

Concorso numero 5 di oggi 11/01/2024

Combinazione vincente SuperEnalotto: 69 45 77 56 73 59

Numero Jolly: 7

Numero SuperStar: 81

I numeri del 10eLotto di oggi giovedì 11 gennaio 2024

E infine la combinazione del 10eLotto di oggi, 11 gennaio, insieme ai numeri Oro e Doppio Oro.

Numeri 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Lotto e SuperEnalotto, le estrazioni precedenti

Nell'estrazione del SuperEnalotto di martedì 9 gennaio 2024 non è stato centrato nessun 6, né 5+1. I 15 fortunati che hanno realizzato un "5" si sono portati a casa poco più di 11mila e 200 euro. Per quanto riguarda il Lotto il concorso precedente ha premiato La Spezia dove sono stati vinti 124.750 euro, mentre a Taranto è stata messa a segno una vincita di 62.250 euro. Quella di questa sera, dicevamo, è la terza estrazione della settimana: lunedì infatti è stato recuperato il concorso di sabato scorso che non si è tenuto per via dell'Epifania.