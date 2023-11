Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 18 novembre: i numeri vincenti

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, sabato 18 novembre 2023 in diretta su Today.it. A partire dalle ore 20, aggiornando questa pagina, sarà possibile seguire in diretta l'ultima estrazione della settimana e scoprire i numeri vincenti in tempo reale: prima tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri vincenti del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar e infine la combinazione vincente del 10eLotto. Dopo aver comunicato i numeri vincenti del SuperEnalotto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli renderà note anche le quote e le eventuali vincite di giornata.

Lotto e SuperEnalotto: archivio con tutte le estrazioni

Nell'estrazione di ieri, venerdì 17 novembre, non sono stati centrati '6' o '5+1', ma la vincita milionaria era arrivata nell'estrazione precedente, quella di giovedì 16: un fortunato giocatore di Rovigo ha portato a casa 85 milioni di euro. Il jackpot in palio per la sestina vincente di oggi è di gran lunga inferiore, ma comunque vicino ai 20 milioni di euro.

Lotto, l'estrazione di oggi, sabato 18 novembre 2023: i numeri vincenti

Prima i numeri del Lotto estratti oggi, sabato 18 novembre 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale e del Simbolotto vengono comunicati da Lottomatica in contemporanea con l'estrazione.

BARI 17 - 40 - 75 - 27 - 3

CAGLIARI 49 - 14 - 25 - 19 - 54

FIRENZE 89 - 38 - 72 - 37 - 16

GENOVA 77 - 26 - 45 - 48 - 58

MILANO 54 - 21 - 77 - 65 - 31

NAPOLI 46 - 23 - 29 - 36 - 31

PALERMO 5 - 57 - 9 - 77 - 68

ROMA 40 - 13 - 34 - 26 - 15

TORINO 66 - 48 - 65 - 11 - 37

VENEZIA 50 - 41 - 23 - 56 - 58

NAZIONALE 68 - 53 - 11 - 90 - 71

+ Fonte dei numeri: Lottomatica +

L'inizio dell'estrazione di questa sera, 18 novembre, è previsto per le ore 20.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, sabato 18 novembre 2023

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 18 novembre 2023, insieme al numero Jolly e al numero Superstar. Poco dopo l'estrazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende note anche le quote e le relative vincite.

Concorso Nº158 di oggi, sabato 18 novembre 2023

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 5 - 51 - 52 - 60 - 62 - 80

Numero Jolly: 22

Numero Superstar: 23

10eLotto, l'estrazione di sabato 18 novembre 2023: la combinazione vincente

E infine ecco i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, sabato 18 novembre 2023, insieme al numero Oro e Doppio Oro.

Numeri 10eLotto: 5 - 13 - 14 - 17 - 21 - 23 - 26 - 38 - 40 - 41 - 46 - 48 - 49 - 50 - 54 - 57 - 66 - 75 - 77 - 89

Numero oro: 17

Doppio oro: 17 - 40

