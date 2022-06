Estrazioni Lotto oggi venerdì 3 giugno 2022

Lotto e 10eLotto: estrazione speciale oggi 3 giugno. L'appuntamento con il concorso del Lotto numero 66 in programma ieri 2 giugno e rimandato in occasione della festa della Repubblica, sarà recuperato oggi.

Oggi 3 giugno seguiremo in diretta come di consueto l'estrazione del Lotto. Dalle ore 20 saranno pubblicati su questa pagina, ruota per ruota, i numeri vincenti. Domani 4 giugno nuovo appuntamento con la fortuna: è prevista infatti la consueta estrazione del sabato, lo stesso vale per il 10 e lotto.

Lotto oggi estrazione venerdì 3 giugno 2022: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, venerdì 3 giugno 2022. I numeri delle dieci ruote del lotto più quella Nazionale come comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Bari --

Cagliari --

Firenze --

Genova --

Milano --

Napoli --

Palermo --

Roma --

Torino --

Venezia --

Nazionale --

Se non visualizzi correttamente i numeri ricarica la pagina a questo link.

10eLotto, estrazione 3 giugno 2022: i numeri vincenti di oggi

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, venerdì 3 giugno.

Numeri 10eLotto: --

Numero oro: --

Doppio oro: -- --

Superenalotto, la prossima estrazione

Per i tanti che attendevano l'estrazione del Superenalotto che mette in palio un jackpot clamoroso sarà necessario aspettare l'estrazione di domani sabato 4 giugno per tentare la fortuna. Nell'ultima estrazione del superenalotto lo scorso martedì 31 maggio nessun giocatore ha indovinato la sestina vincente, né il 5+1, ma sette fortunati si sono aggiudicati altrettanti 5 da oltre 33mila euro. Pertanto il jackpot da 214,5 milioni di euro sarà messo in palio nella prossima estrazione sabato 4 giugno. Mentre l’estrazione del concorso n.67 di sabato 4 giugno è stata posticipata a lunedì 6 giugno. Per cui la prossima settimana saranno ben quattro gli appuntamenti con il concorso del Superenalotto