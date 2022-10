Estrazione SuperEnalotto oggi 31 ottobre 2022: i numeri vincenti e cosa succede col Lotto

Estrazione del SuperEnalotto di oggi 31 ottobre 2022. Torna intorno alle 20 l'appuntamento con i numeri vincenti che come sempre Today seguirà in diretta. Come spiegavamo in un altro articolo, l'estrazione del SuperEnalotto di martedì 1° novembre è stata anticipata a lunedì 31 ottobre per via della festività di Ognissanti. Diverso il discorso per il Lotto. Come si legge sul sito di Lottomatica la prossima estrazione è infatti prevista per mercoledì 2 novembre 2022. Insomma, a causa delle festività il calendario delle estrazioni ha subito come sempre accade delle variazioni.

Tornando al concorso di casa Sisal, il jackpot messo in palio per l'estrazione di questa sera, lunedì 31 ottobre 2022, è pari a 298,5 milioni di euro. Tanto vale la sestina vincente. Una cifra record se pensiamo che la più alta vincita mai realizzata è stata di circa 209 milioni di euro.

SuperEnalotto di oggi: estrazione lunedì 31 ottobre 2022

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, lunedì 31 ottobre 2022, insieme al numero Jolly e al Superstar.

SuperEnalotto n. 131 del 31/10/2022

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

+ L'estrazione si concluderà poco dopo le 20 +

Lotto e SuperEnalotto: il calendario

Come vi anticipavamo sopra dunque martedì 1° novembre, giorno di Ognissanti, non sono previste estrazioni. Per quanto riguarda il SuperEnalotto l'estrazione è stata anticipata a lunedì 31 ottobre, mentre quella del Lotto (stando a quanto riporta Lottomatica) dovrebbe essere posticipata a mercoledì 2 novembre.