Superenalotto, occhio all'estrazione: cambia la data

Le estrazioni del SuperEnalotto che avvengono normalmente tre volte alla settimana - il martedì, giovedì e sabato - sono soggette all'alternarsi delle festività. Infatti in occasione di particolari eventi o festività nazionali può accadere che i concorsi subiscano un cambio di data in modo da evitare che l'estrazione avvenga in un giorno festivo. Così accadrà il prossimo martedì 1 novembre.

In occasione della ricorrenza di Ogni Santi non ci sarà infatti il consueto appuntamento con l'estrazione del superenalotto. Pertanto l'estrazione programmata per Martedì 1 novembre 2022 è stata riprogrammata per Lunedì 31 ottobre 2022. Pertanto dopo la consueta estrazione di sabato 29 ottobre ci sarà una ulteriore estrazione prima della fine del mese.