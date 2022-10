Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 27 ottobre 2022

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni in diretta di oggi giovedì 27 ottobre 2022 su Today.it. Prima tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri vincenti del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar (con le relative quote) e infine la combinazione vincente del 10eLotto. Nell'estrazione di oggi non è stato vinto nessun 6 o 5+1.

In diretta su questa pagina l'estrazione dei numeri vincenti del SuperEnalotto e le combinazioni vincenti di Lotto e 10eLotto. La prolungata assenza della sestina vincente ha fatto lievitare il montepremi del SuperEnalotto a oltre 296 milioni di euro.

Lotto oggi estrazione giovedì 27 ottobre: i numeri vincenti

I numeri del Lotto in diretta del concorso di oggi, giovedì 27 ottobre 2022. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

BARI 5 60 31 76 75

CAGLIARI 33 53 6 67 57

FIRENZE 87 90 35 77 25

GENOVA 13 56 22 63 55

MILANO 53 17 79 51 43

NAPOLI 88 64 54 31 27

PALERMO 82 88 61 31 32

ROMA 63 78 32 12 49

TORINO 46 57 29 75 37

VENEZIA 56 86 34 75 48

NAZIONALE 84 36 24 49 71

Se non visualizzi correttamente i numeri vincenti del Lotto di oggi ricarica la pagina a questo link.

SuperEnalotto di oggi: estrazione giovedì 27 ottobre 2022

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi giovedì 27 ottobre 2022, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 28 32 40 72 49 27

Numero Jolly: 53

Numero Superstar: 70

Concorso Nº129 del 27 ottobre 2022

Nell'estrazione di oggi non è arrivato il sognato '6' milionario, nè il 5+1, ma tre fortunati giocatori hanno vinto il 5 da oltre 86mila euro ciascuno: per questo motivo il prossimo jackpot in palio per la sestina vincente del SuperEnalotto supererà la cifra di 296 milioni di euro.

Andiamo a conoscere le quote riservate ai vincitori: se non le vedi clicca su questo link.

LE QUOTE DEL 27 OTTOBRE CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 3 € 86.738,45 punti 4 667 € 398,13 punti 3 27.272 € 29,27 punti 2 432.529 € 5,72

10eLotto, estrazione di giovedì 27 ottobre 2022: i numeri vincenti di oggi

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, giovedì 27 ottobre 2022.

Numeri 10eLotto: 5 6 13 17 31 33 35 46 53 56 57 60 63 64 78 82 86 87 88 90

Numero oro: 5

Doppio oro: 5 60