Estrazioni SuperEnalotto: come cambia il calendario nel 2024

Un'estrazione in meno a settimana e qualche cambio al calendario. Sono diverse le novità che riguardano il SuperEnalotto nel 2024: la prima riguarda appunto il numero delle estrazioni settimanali. Al netto di possibili colpi di scena, il prossimo anno diremo addio alla quarta giornata introdotta a metà 2023, ossia l'estrazione del venerdì (l'ultima sarà quella del 29 dicembre), tornando così alle "vecchie" tre estrazioni settimanali nei giorni pari, ossia martedì, giovedì e sabato.

Estrazioni SuperEnalotto 2024: come cambia il calendario

Come ricorda Agimeg, anche il calendario del prossimo anno subirà delle variazioni in caso di estrazioni che coincidono con delle festività. In questi casi, il concorso del SuperEnalotto e SuperStar e del SiVinceTutto SuperEnalotto viene anticipato o posticipato al primo giorno utile. La prima occasione in cui assisteremo allo slittamento di un'estrazione sarà sabato 6 gennaio 2024, il giorno della Befana: in quell'occasione i numeri vincenti verranno estratti dopo il fine settimana, lunedì 8 gennaio 2024. Il cambiamento successivo arriverà giovedì 25 aprile 2024, con l'estrazione che verrà posticipata a sabato 27 aprile 2024. Di conseguenza, il concorso di sabato 27 slitterà a lunedì 29 aprile 2024. L'estrazione speciale di mercoledì 1° maggio 2024 del SuperEnalotto" denominata "SiVinceTutto SuperEnalotto" è posticipata a lunedì 6 maggio 2024. Cambi anche a Ferragosto: l'estrazione di giovedì 15 agosto 2024 verrà posticipata a sabato 17 agosto 2024, con il conseguente spostamento di quest'ultima a lunedì 19 agosto.

L'estrazione speciale prevista per il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre 2024, verrà invece anticipata a lunedì 23 dicembre 2024. Infine, l'estrazione prevista per giovedì 26 dicembre 2024, giorno di Santo Stefano, slitterà a sabato 28 dicembre, facendo automaticamente scivolare quella del 28 a lunedì 30.

