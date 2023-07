Vinto 5 "solitario" al SuperEnalotto da quasi 200mila euro

Un fortunato giocatore si è aggiudicato un ricco '5' nell'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 11 luglio 2023, valida per il concorso N.83. La giocata in questione ha permesso di poter ritirare un premio da quasi 200mila euro, per la precisione 194.629,76 €, a Recanati, in provincia di Macerata. Ancora nessun '6', invece, dopo i tre già centrati nel 2023. L'ultimo, da 42,4 milioni di euro, risale al 10 giugno 2023: era stata giocata una schedina da un euro.

LE QUOTE DELL'11 LUGLIO CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 1 € 194.629,76 punti 4 522 € 381,99 punti 3 17.895 € 33,41 punti 2 292.109 € 6,34

Continua a leggere su Today.it...