'After 2' al cinema: torna la passionale storia d'amore tra Tessa e Hardin

Arriva nelle sale il 2 settembre l’attesissimo 'After 2 – Un cuore in Mille Pezzi', seguito di After (2019), il romantico teen drama che ha mandato in visibilio le adolescenti di tutto il mondo. I film sono entrambi tratti dalla saga bestseller scritta da Anna Todd che racconta la tormentata storia d’amore tra Tessa Young e Hardin Scott.

La saga letteraria

È stata un vero e proprio fenomeno letterario, distribuita in circa 30 paesi e risultata, in alcuni dei suoi volumi, tra i libri più venduti del 2015. È in realtà nata come una fanfiction che vedeva protagonista Harry Styles, frontman della band anglo-irlandese One Direction, che è poi diventata una saga che prevede cinque libri, un prequel e quattro spin off. I libri affrontano, attraverso la storia passionale e tormentata tra i due protagonisti, una serie di problematiche giovanili come la scoperta dei piaceri del sesso, i rapporti con i genitori, la ricerca di sé stessi e del proprio posto nel mondo, la capacità di vivere appieno un rapporto contrastato da caratteri difficili e opposti, personalità in evoluzione.

Il primo film della saga

Assistiamo alle vicende di Tessa Young (Josephine Langford), ragazza acqua e sapone che si appresta ad affrontare il primo anno di college, lontana da casa fa nuove amicizie e conosce il misterioso Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin) che la trascina in una travolgente e passionale relazione. Il mondo di Tessa e tutte le sue certezze crollano e dovrà fare i conti con sé stessa e i suoi sentimenti per Hardin, ragazzo difficile e con un passato turbolento.

After è uscito nelle sale italiane nell’aprile 2019, ed è in questo momento disponibile sulla piattaforma Prime Video di Amazon. L’enorme successo della saga letteraria ha permesso al film di incassare quasi 70 milioni di dollari. Il primo capitolo è sceneggiato e diretto da Jenny Gage su soggetto di Anna Todd, ma i fan della saga letteraria hanno criticato fortemente la trasposizione cinematografica perché secondo loro poco aderente al romanzo.

After 2 Un cuore in Mille Pezzi

Viste le critiche alzate per il primo film, per il sequel la stessa Todd ha deciso di lavorare alla sceneggiatura per accontentare i fan e rendere il film più vicino possibile al romanzo e la regia è stata affidata a Roger Kumble (già regista di Cruel Intentions e Cruel Intentions 2, teen drama del 1999 e 2000, non molto distanti per temi e ambientazioni da questa saga). In After 2 ritroviamo le vicende di Tessa, interpretata sempre da Josephine Langford e Hardin (Hero Fiennes-Tiffin): i due giovani si sono separati e hanno deciso di vivere ognuno la propria vita, Tessa inizia un stage presso la prestigiosa casa editrice Vance e incontra Trevor (Dylan Sprouse), un collega affascinante e rassicurante, praticamente il contrario del tenebroso e problematico Hardin. L’amore travolgente tra i nostri protagonisti riuscirà a superare tutti gli ostacoli che gli si pongono davanti o i due prenderanno strade diverse? Tessa riuscirà a scoprire cosa del passato di Hardin torna a tormentarlo e ha così influenzato il suo modo di comportarsi?

Il pubblico potrà ammirare nuovamente Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin. I due attori ormai amatissimi dai più giovani, sono diventati dei veri e propri idoli. Questa volta i loro personaggi sono cresciuti e alle prese con la costruzione di un rapporto più adulto. Come per il primo capitolo, non mancheranno scene d’amore passionali e focose e continui cambi di direzione dei protagonisti.

Questa volta il film riuscirà a soddisfare i fan del romanzo?