Christopher Nolan, un film sulla bomba atomica

Archiviato Tenet, kolossal un anno fa riuscito ad incassare 363 milioni di dollari nella prima estate in piena pandemia Covid-19, Christopher Nolan è pronto a tornare sul set. Il regista britannico, incredibilmente ancora mai premiato con un Oscar, bisserà l'esperienza bellica di Dunkirk passando dalla Prima alla Seconda Guerra Mondiale.

La bomba atomica

Il padre di Interstellar e Inception starebbe infatti sviluppando una pellicola su J. Robert Oppenheimer, fisico statunitense che diede vita alla prima bomba atomica nell'ambito del progetto Manhattan, per poi andare incontro ad una crisi di coscienza e rifiutarsi di lavorare a quella all'idrogeno. A dare notizia del nuovo attesissimo progetto di Nolan siti più che attendibili come Deadline e Hollywood Reporter. Ma chi distribuirà la nuova fatica del regista inglese?

Addio Warner

Dopo decenni di memorabili collaborazioni, Christopher ha rotto con la Warner, 'colpevole' di aver annunciato la distribuzione in contemporanea tra streaming e cinema di tutti i propri film. Un matrimonio che sembrava felice finito a stracci in faccia. Tutti i grandi studios vorrebbero mettere le mani sul nuovo progetto nolaniano, Netflix in testa. Scott Stuber, capo della selezione cinema di Netflix, non si è certamente nascosto: "Se e quando Nolan uscirà con il suo nuovo film, allora si tratterà di capire se Netflix possa rappresentare la casa ideale per quel progetto e, soprattutto, come fare per far sì che accada. Faro tutto quello che posso". Ma difficilmente il regista cederà alla potente piattaforma streaming, perché convinto sostenitore dell'esperienza cinematografica. Sony e Universal sarebbero in pole position. Rumor alla mano Cillian Murphy, storico attore feticcio del regista, potrebbe tornare al suo fianco per girare il film sulla prima bomba atomica.