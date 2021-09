Jeff Bridges ha sconfitto il cancro e il Covid-19

Undici anni fa premio Oscar come miglior attore grazie alla sontuosa interpretazione in Crazy Heart, il 71enne Jeff Bridges ha sconfitto il cancro ed è pronto a tornare sul set.

L'annuncio social

Il leggendario Drugo de Il grande Lebowski ne ha dato notizia su Instagram. “Il mio cancro è in remissione, la massa si è ridotta alle dimensioni di una biglia e il Covid è ormai nello specchietto retrovisore”, ha confessato l'attore, pronto a tornare sul set della serie FX The Old Man!, di cui è anche produttore. Bridges, che aveva rivelato nel 2019 di avere un linfoma, ha dovuto combattere anche il Covid-19, che ha "fatto sembrare il cancro un gioco da ragazzi. Mi ha preso a calci in cu*o abbastanza bene, ma sono vaccinato due volte e mi sento molto meglio".

7 volte nominato agli Oscar e 5 volte ai Golden Globe, Bridges è sposato da 45 anni con Susan Geston, conosciuta mentre l'attore prendeva parte al film Scandalo al ranch, girato in un ranch in cui Geston lavorava come cameriera per pagarsi il college. Jeff e Susan hanno tre figli, Isabelle Annie, Jessica Lily "Jessie" e Hayley Roselouise. Il mitologico "Drugo", personaggio da Bridges interpretato ne Il grande Lebowski dei fratelli Coen, è stato inserito da Empire al decimo posto nella lista dei 100 migliori personaggi cinematografici di tutti tempi.