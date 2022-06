Su Netflix arriva Love & Gelato, la nuova rom-com pronta a far sognare

Netflix sta per lanciare una nuova commedia romantica che mette insieme la cultura italiana con quella americana. Si tratta di Love & Gelato, una comedy multiculturale che racconta le avventure di Lina, una giovane americana che in una splendida Roma va alla ricerca di se stessa, delle sue radici e naturalmente, di tanto gelato. Scritto e diretto da Brandon Camp, questo film di 111 minuti vuole trasportare in un'atmosfera estiva ed esotica il pubblico per una visione leggera, dinamica e allegra perfetta per una calda serata estiva. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su Love & Gelato.

Qui il trailer di Love & Gelato

Di cosa parla Love & Gelato

Lina è una diciassettenne americana che deve recarsi a Roma per onorare la memoria della madre. Trovandosi in un paese sconosciuto, troppo caotico e disordinato per la sua personalità seria, metodica e anche leggermente nerd, sarà obbligata ad affrontare le proprie ossessioni, ansie e paure, ma anche a prendere coscienza del passato di sua madre, che nasconde sorprese e segreti. Circondata da paesaggi fantastici e da cibi sconosciuti ed entusiasmanti, affascinata dallo stile unico della moda italiana, sopraffatta da insolite avventure sentimentali e da una famiglia eccentrica, Lina imparerà finalmente a osservare il mondo e se stessa da una prospettiva diversa.

Quando esce Love & Gelato

Love & Gelato debutta su Netflix domani, 22 giugno in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.