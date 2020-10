Grande Fratello Vip, il dramma di Adua Del Vesco: “Ho subito uno stupro a 12 anni”

Adua Del Vesco si racconta al Grande Fratello Vip. Si mette a nudo, ripercorre la sua vita e lo ha fa rivelando la ferita più profonda: uno stupro subito quando era poco che una bambina.

“Era il 2004. Ero solo una ragazzina, ingenua, carina, che forse attirava l’attenzione con questo viso angelico e buono. Ma ho attirato l’attenzione di una persona sbagliata della quale mi sono profondamente fidata”, ricorda l’attrice in un video emozionante che ha lasciato lo studio e gli spettatori a casa commossi e silenti.

Gf Vip, Adua Del Vesco rivela: "Ho subito uno stupro a 12 anni"

“All’età di 12 io ho subito stupro, che mi ha anche molto condizionato nel mio rapporto con gli uomini. Sono cose che si superano, ma non si dimenticano perché avevo solo 12 anni, ero una bambina e non dovevo subire quello che ho subito e i miei occhi non dovevano vedere quello che hanno visto”.

Adua Del Vesco rivela di essere stata vittima di una persona che conosceva. “Ingenuamente ho accettato un passaggio, senza avere alcuna malizia perché ero una semplice ragazzina e non potevo mai immaginar cosa sarebbe successo”.

“Mi sono sentita a lungo in colpa, per colpe che in realtà non avevo”, ricorda l’attrice, che solo due anni fa ha trovato il coraggio di raccontare alla madre quello che le era accaduto. “Non volevo farle del male perché so che quella che ci soffre di più è lei”.

Gf Vip, Adua Del Vesco parla della sua anoressia

Sullo schermo a un certo punto scorrono poi le immagini di Adua Del Vesco qualche anno fa, magrissima. “Vedere queste foto oggi è strano, perché non so nemmeno io come abbia potuto ridurmi in quelle condizioni. Non mi riconosco", ammette l'attrice, ripercorrendo la propria storia di disturbi alimentari gravi.

"Dietro era una ragazza con tanta sofferenza e il mio sfogo emotivo era solo quello. In quel periodo combinato all’anoressia c’è stata la d’espressione, passavo le giornate a letto guardando il soffitto e non volevo vedere nessuno”

Poi lo scatto, la decisione di risalire. “Mi ricordo di aver passato una giornata a casa con il mio ragazzo. Una mattina preso, intenta a fare le mie solite cavolate nel nascondere e buttare il cibo, prendendo in giro tutti, ho pensato a quella persona che stava dormendo nell’altra stanza e mi sono chiesta se valeva la pena perdere una persona così bella. Ho guardato anche il mare e ho pensato che la vita era bella e ho voluto ricominciare da qua”.

E oggi Adua Del Vesco vuole ricominciare ancora una volta, scegliendo di lasciare più spazio alla vera se stessa, Rosalinda Cannavò.