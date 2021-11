Gf Vip, anticipazioni stasera: Sophie incontra il papà, Iva Zanicchi ospite

Stasera, lunedì 1 novembre, in prima serata su Canale 5, la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Ieri sera nella Casa è stata organizzata una festa per Halloween. Mascherati da zombie, vampiri e streghe insanguinate, i 'vipponi', inebriati dal divertimento, si sono scatenati e lasciati andare a giochi e baci proibiti. Non sono mancati anche animate discussioni e grandi rifiuti, di cui si parlerà durante la puntata.

Sophie incontra il papà, Iva Zanicchi ospite

Come sempre non mancheranno le sorprese per gli inquilini del loft di Cinecittà. Sophie Codegoni avrà la possibilità di incontrare il suo papà e di farsi dare da lui un po' di carica per continuare il suo percorso all'interno del reality. Un grande ospite, poi, arriverà in Casa. Iva Zanicchi farà un'incursione mettendo in campo tutta la sua vitalità e simpatia.

Il televoto

Durante la scorsa puntata sono finiti in nomination Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo e Francesca Cipriani. Questa sera il pubblico deciderà chi eliminare, quale sarà il verdetto del televoto?