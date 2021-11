Gf Vip, anticipazioni stasera: gli ospiti, le sorprese e l'eliminato

Stasera, lunedì 8 novembre, in prima serata su Canale 5, la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Gf Vip, gli ospiti e le sorprese

La prima sorpresa speciale di questa sera è per Manila Nazzaro: Lorenzo Amoruso entrerà nella Casa per riabbracciarla. L'ex Miss Italia ha più volte parlato dell'importanza della loro storia d'amore e di quanto le manchi il suo compagno, sarà dunque una grande emozione per lei incontrarlo dopo due mesi di lontananza. Anche per Giucas Casella ci sarà un momento molto emozionante: potrà finalmente incontrare la sua amata cagnolina Nina.

Alex Belli e Soleil Sorge

Dopo il duro faccia a faccia con Delia Duran di venerdì scorso, Alex Belli e Soleil Sorge continuano a farsi domande su domande, la reazione di entrambi è stata forte e, nonostante siano passati alcuni giorni, il cielo sopra la Casa di Cinecittà non è ancora sereno.

Chi sarà l'eliminato?

Durante la scorsa puntata sono finiti in nomination Alex Belli, Carmen Russo, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Questa sera, prima delle nuove nomination, si scoprirà il verdetto del televoto che deciderà chi dovrà abbandonare la Casa.