La compagna di Romita accusa Signorini, lui replica in diretta tv. Attilio: "Chiedo scusa per lei"

Comunicazioni e commenti, smentite e repliche: tutto in tempo reale, nel corso di una diretta televisiva che ha cambiato il corso del consueto prosieguo per chiarire rimostranze arrivate nel frattempo. Questo è quanto accaduto durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip in onda sabato 17 dicembre 2022, con la compagna di Attilio Romita che via social ha inteso chiarire punti di una comunicazione a suo dire stravolti dal conduttore e lui che ha voluto subito mettere nero su bianco la situazione.

Passo indietro: prima di ciò Alfonso Signorini ha chiamato Romita per comunicargli che la compagna Mimma Fusco, attraverso il suo avvocato, ha inviato una lettera per fa sapere di non essersi sentita rispettata da lui e che, una volta uscito dal reality, non era più accettato in casa loro. "È casa mia, l'ho comprata io" era stata la replica del concorrente, infastidito dall'annuncio privato giunto durante la sua permanenza nel programma: "Se la cosa arriva da un avvocato, evidentemente dovrò dare incarico ad un altro avvocato. Mi sembra pazzesco". In seguito, però, con un con un post pubblicato sui social, Mimma ha accusato il programma di avere stravolto il senso della lettera e il conduttore è intervenuto per precisare l'accaduto.

La compagna di Romita contro Signorini: la replica e le scuse di Attilio

"Il post richiede una doverosissima rettifica da parte nostra" ha esordito Signorini chiamando di nuovo Romita nel confessionale e leggendo quanto Mimma Fusco aveva pubblicato poco prima sui social.

"Avevo chiesto il diritto all’oblio e il mio legale aveva indirizzato una lettera al mio compagno nel quale chiedevo di potermi tutelare e di avere un confronto con lui prima che mettesse piede in casa, visto che non mi sono sentita rispettata come compagna di vita. Non volevo più che il mio nome comparisse in questo vicenda e in questo programma. Non ho nessuna intenzione di chiudere la relazione con Attilio che amo profondamente. L’interpretazione che ne hanno voluto dare gli autori del Grande Fratello Vip per avere materiale di riempimento del programma, è un’altra storia completamente artefatta per scopi di audience. Sono profondamente rammaricata": questo il post della compagna di Romita (che in una prima versione si scagliava direttamente contro Signorini, al posto degli autori del Grande Fratello Vip).

Il conduttore ha quindi letto integralmente la lettera dell'avvocato per dimostrare di non aver stravolto il senso della missiva, ma solo di averne fatto un riassunto: "La mia assistita la invita a soprassedere nella maniera più assoluta da un suo rientro nella casa comune appena ritornato a rivestire il ruolo ordinario di uomo e professionista. La signora Mimma intende evitare una ripresa di convivenza che su presupposti che lei avverte come disastrosi non potrebbe che peggiorare la situazione di crisi intervenuta. Ogni confronto e ogni discorso vanno affrontati nei modi corretti, quando il legittimo risentimento avrà lasciato spazio alla ragionata riflessione e a decisioni maturate senza affanni".

"Ti pare così diverso da quello che ti ho raccontato io?" ha chiesto allora Signorini a Romita: "Mi sembra che queste parole non siano legate ad un mio bisogno di spettacolarizzazione". Il concorrente ha allora chiesto scusa a nome della compagna: "Ti chiedo scusa io a nome di Mimma. Mi dispiace se se l'è presa con te. Capisco che c'è un momento di confusione e tu non c'entri nulla". Secca la chiusura di Signorini: "Essere tacciato di sensazionalismo, posso farne anche a meno".