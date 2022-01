Gf Vip: Alex e Delia il dramma continua, ma Soleil perde terreno e viene criticata sui social

L'ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip ha riacceso la fiamma, che non si era mai veramente spenta, del triangolo amoroso. Tra amicizie artistiche, tradimenti sotto coperta e verità più o meno veritiere la presenza di Delia nel programma è scomoda perché, anche se sbagliando nei modi, pone la questione "tradimento" dalla parte della vera vittima, sempre che di vittime si possa parlare.

Delia e Soleil non si sono parlate in questi giorni e così è Alfonso Signorini a invocare il confronto. La prima a parlare è stata Soleil che ha spiegato le sue ragioni: "Non ho cercato il confronto con te, se tu hai bisogno di chiarezza, sono qui per parlare, ma questa soddisfazione e questa felicità per ferirmi io non te la do, sei venuta qui per ferire tuo marito e lo fai con te stessa. Ho voluto comprendere la tua rabbia, ma adesso anche basta". In poche parole Soleil ha voluto mettere i puntini sulle "i", rendendo ben chiara la sua posizione: fin tanto che Delia avrà un atteggiamento scontroso e provocatorio lei non ci parlerà.

Delia non ha le idee molto chiare e quindi ha lasciato che l'emozione prendesse il sopravvento: "Quando sono entrata in casa è stato difficile parlare con una persona con cui sono successe tante cose con mio marito. Tu potevi chiedermi il permesso di parlare e non lo hai fatto, penso che il rispetto è importante".

Un confronto in Mistery Room che ha ben poco di misterioso e nel quale purtroppo Delia non ha primeggiato, colpa anche della non padronanza della lingua e forse di argomentazioni poco forti.

La ribellione dei social: Soleil che parla d'amore? Assurdo

Cioè che ha sconvolto di più il fan del Gf Vip, non è stato tanto l'ennesimo confronto caotico che i due hanno messo in scena in prima serata, quanto la lezione d'amore di Soleil Sorge. Già in passato Sole aveva parlato dell'educazione ricevuta dalla famiglia, del fatto che vede l'amore come una cosa sacra, che per lei il rispetto è tutto, insomma lei è cresciuta con dei valori. Su Twitter è scoppiata una vera e propria rivolta in cui gli utenti hanno chiesto a gran voce che venga invitato, o che intervenga, Luca Onestini, ricordiamo che Luca è stato tradito e lasciato, senza che gli fosse mai stato detto, da Soleil mentre era un concorrente del Gf Vip. Sorge aveva iniziato una relazione con Marco Cartasegna. Per cui il web ha iniziato a rivoltarsi e a chiedersi "come fa proprio lei a parlare di rispetto". "Lei che parla di rispetto quando il suo ex Onestini fu cornificato e lasciato in diretta… Ma scherziamo?" si legge sul social e poi ancora "Ma Soleil che dice che le hanno insegnato l’amore vero e il rispetto è la stessa che lasciò Onestini con delle paparazzate su Chi mentre stava già con Cartasegna? Senza nessun tipo di spiegazione?".

Forse la regina sta perdendo piano piano un po' del suo regno? Lo vedremo al prossimo televoto in cui sarà coinvolta.

SOLEIL “PER ME L’AMORE È RISPETTO” AIUTO MA CI CREDE VERAMENTE #gfvip pic.twitter.com/xcrDD6yJzw January 17, 2022