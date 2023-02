"Si prende le pasticche": Edoardo svela il dettaglio intimo di Antonino. La regia lo censura (video)

Una dichiarazione intima su Antonino Spinalbese, riferita da Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi durante una delle tante discussioni, sta facendo molto discutere gli utenti interessati alle dinamiche del Grande Fratello Vip. La regia si è affrettata a silenziare i microfoni del ragazzo, ma quanto affermato poco prima non è passato inascoltato ai microfoni del reality finendo sui social insieme al video del momento.

Edoardo svela il dettaglio intimo di Antonino

Tutto è nato mentre la coppia in balia di costanti alti e bassi tentava di riconciliarsi dopo la lite avuta a San Valentino. "Sapevo che certi tuoi atteggiamenti non mi sarebbero piaciuti, ma sembra che tu non capisca il mio disagio", ha affermato Edoardo, arrabbiato per i modi che Antonella usa avere con Antonino: “Vuoi giocare con la panna con Antonino? Ho rosicato, non mi piace, è una mancanza di rispetto. Io esagero però non è che tu non fai niente (...) Vederti in confessionale mentre giochi con Antonino per me è stata una mancanza di rispetto". La fidanzata ha replicato sostenendo di non potergli andare sempre incontro, ma a quel punto Edoardo ha proseguito insistendo sul suo comportamento considerato irrispettoso e quindi sul dettaglio intimo di Antonino.

"Tu ti sei cambiata davanti a uno che si prende le pasticche per farsi sgonfiare le pa*le, perchè ha le pa*le gonfie così. Antonino si prende le pasticche per il testosterone, non so cosa ca**o ha" ha affermato l'ex volto di Forum che ha anche aggiunto ulteriori dettagli subito silenziati dalla regia. Le sue dichiarazioni hanno creato una discussione sui social tra quanti sostengono che Donnamaria abbia sbagliato a rivelare dettagli tanto riservati e chi, al contrario, ritiene che in passato lo stesso Antonino ne avrebbe parlato.